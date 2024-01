Questura di Caserta: insediato il nuovo Dirigente del Commissariato di P.S. di Casal di Principe e rinforzati gli organici con 27 unità aggiuntive.

Si è insediato in questi giorni il nuovo Dirigente del Commissariato di P.S. di Casal di Principe, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato dott. Michele Pota. Proveniente dal Commissariato di Gaeta, il dott. Pota rientra in servizio in questa provincia, in quanto già in passato ha svolto funzioni investigative come Funzionario della Squadra Mobile ed è stato il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Caserta. Prende il posto del Vice Questore dott. Corrado Gennaro, già trasferito nello scorso mese di dicembre alla D.I.G.O.S.

La Questura ed i Commissariati distaccati di P.S., inoltre, sono stati rinforzati con l’arrivo, nella giornata di ieri, di 27 unità aggiuntive, che sono stati distribuiti negli Uffici centrali e periferici della provincia, per garantire maggiore efficacia nei servizi istituzionali. Gli agenti, già in servizio operativo da alcuni anni, provengono da reparti della Polizia di Stato di varie città del territorio nazionale.

Il Questore di Caserta, dott. Andrea Grassi, ha accolto il Dirigente ed i nuovi rinforzi, augurando ai nuovi arrivati il buon lavoro.