Questura di Caserta: Polizia di Stato ed Alfa Romeo, da domani “in servizio” la nuova “Pantera”.

Si rinnova la collaborazione con Alfa Romeo, attraverso l’impiego, nei servizi di controllo del territorio, della Tonale, nuova “Pantera” della Polizia di Stato.

Dotata di protezioni balistiche e antisfondamento ed equipaggiata con un avanzato sistema di comunicazione digitale con la Sala Operativa per velocizzare i controlli su strada, sarà in “servizio” da domani a Caserta.

Le vetture di Alfa Romeo, diventate “iconiche”, hanno segnato un antico legame con la Polizia di Stato, nato negli anni ’50 del secolo scorso con la 1900 TI Super e proseguito negli anni ’60 e ’70 con l’impiego della Giulietta 1300 e della Giulia Super 1600, fino ad arrivare ai tempi recenti delle auto, con livrea bianco-azzurra, 155, 159 e Giulia.

L’appellativo “Pantera” attribuito alle vetture della Polizia di Stato nasce a metà del secolo scorso, per l’impiego in servizio di auto dalle forme aggressive e dalla livrea di colore scuro, proprio come la 1900 TI Super.