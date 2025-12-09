Ragazza di 23 anni stuprata all’uscita della metro

ROMA- Una giovane di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata, la scorsa notte di sabato, nei pressi della fermata Jonio della Metro. La ragazza, dopo circa qualche ora dall’accaduto, intorno alle 3.00, si era recata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Pertini. Secondo la ricostruzione della 23enne, due uomini l’avrebbero immobilizzata e un terzo l’avrebbe stuprata. Attualmente sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno ispezionando le telecamere della videosorveglianza oltre alla ricerca di possibili testimoni per risalire ai responsabili.