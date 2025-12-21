Ragù day con Lino Banfi.

Il 28 dicembre, in provincia di Salerno, una giornata dedicata al ragù paesano come omaggio alle aree interne e, in particolare, al Vallo di Diano: un ponte ideale tra città e territori, nel nome di un prodotto che appartiene a tutta la regione e che è simbolo di famiglia, affetto e identità campana, tra convivialità, comicità, musica e tradizione

Il ragù non è solo un piatto. È una liturgia familiare, un rito collettivo, un profumo che sveglia la domenica mattina. È la nonna che comincia a cucinare il sabato pomeriggio, l’“assaggia se manca di sale”, il “non è pronto, deve pappuliare”. È la famiglia intorno al tavolo, la condivisione, la memoria, la cultura popolare. È tempo dedicato a chi ami.

Da questo sentimento nasce il Ragù Day, evento programmato e finanziato dalla Regione Campania (L.R. 477/2025) attraverso Scabec, ideato insieme a Casa Surace per celebrare e tramandare la tradizione del ragù come simbolo di identità, affetto e appartenenza. Il Ragù Day si inserisce nel quadro della Giornata Regionale del Ragù Napoletano, istituita ufficialmente con legge regionale promossa dal Consiglio della Regione Campania.

Dopo il successo della prima tappa a Napoli lo scorso 9 novembre, domenica 28 dicembre l’evento approda a Sala Consilina, in provincia di Salerno, nel cuore dell’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: è qui che ha vissuto Nonna Rosetta, la nonna di Casa Surace scomparsa quattro anni fa, dalla cui ispirazione è nata l’idea del Ragù Day. Un’occasione per valorizzare le aree interne della Campania e le loro tradizioni più autentiche.

In Piazza Umberto I, dalle ore 11.00 alle 17.00, il tradizionale pranzo della domenica diventerà un evento collettivo aperto a tutti. L’ingresso sarà gratuito con prenotazione online consigliata su www.scabec.it. Ai visitatori saranno offerti assaggi di prodotti campani e sarà possibile acquistare un menù a tema ragù con piatti della tradizione: gnocchi al ragù, polpette, pasta e patate con provola, pizziddi al ragù e crostoni al ragù di salsiccia. Il taglio del nastro vedrà la partecipazione di autorità locali, associazioni e realtà del territorio.

Il cuore pulsante della giornata sarà naturalmente il ragù, ricreato nell’atmosfera autentica del pranzo domenicale del Sud: conviviale, ironica, affettuosa. Il food truck della Trattoria Nennella porterà l’energia della cucina popolare napoletana, mentre sul palco si alterneranno i protagonisti di Casa Surace, Daniele Pugliese e Serena Caputo, in uno spettacolo tra comicità, musica popolare e riflessione. Ospite speciale della giornata sarà Lino Banfi, che riceverà la cittadinanza onoraria di Sala Consilina, insieme al filmmaker, autore e libraio indipendente Giuseppe “Jepis” Riviello, al talent e tour operator Aldo Olivieri (Il mio viaggio in Cilento), a musicisti locali e a numerosi altri ospiti.

Protagoniste indiscusse saranno anche le nonne, con lo Stand delle Nonne, dove si potranno degustare prodotti tipici locali come ruospi fritti e cavati dolci e salati. Non mancheranno lo Stand del Malocchio, per scacciare le energie negative, e lo Stand dei Tarocchi, per scoprire cosa riserva il futuro delle domeniche a pranzo. Due laboratori interattivi permetteranno di imparare a preparare la pasta fatta in casa e la passata di pomodoro, base sacra del ragù. Per i nonni sarà inoltre disponibile una visita completa gratuita grazie alla Farmacia Borgia.

Durante l’evento saranno premiati anche i nonni più giovani, i nonni con più nipoti e i nonni più longevi dell’area a sud di Salerno.

Considerando il periodo natalizio, sono previste numerose attività per i più piccoli: laboratori di ceramica, sportivi e gastronomici per bambini dai 4 ai 13 anni, oltre al teatro dei burattini, con spettacoli distribuiti lungo tutta la giornata.

L’allestimento scenografico, curato da Federica Capua, trasformerà la piazza in un percorso immersivo tra colori, profumi e simboli della domenica napoletana. Il Ragù Day sarà anche un momento di confronto culturale, con interventi dedicati alla tradizione e alla cultura gastronomica del Sud. La giornata sarà condotta dalla giornalista Stefania Sirignano, con interviste e contenuti social, mentre LaMiaCampania accompagnerà la comunicazione dell’evento per tutta la durata della festa.

Il Ragù Day è un invito a riscoprire il valore del tempo condiviso, della cucina come linguaggio universale e del Sud come luogo di storie, sorrisi e umanità. Un invito a celebrare insieme uno dei momenti più importanti al Sud: la domenica in famiglia.

Perché il ragù non è un piatto. È un sentimento.