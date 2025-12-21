Eventi

Ragù day con Lino Banfi.

Il 28 dicembre, in provincia di Salerno, una giornata dedicata al ragù paesano come omaggio alle aree interne e, in particolare, al Vallo di Diano: un ponte ideale tra città e territori, nel nome di un prodotto che appartiene a tutta la regione e che è simbolo di famiglia, affetto e identità campana, tra convivialità, comicità, musica e tradizione

 

Il ragù non è solo un piatto. È una liturgia familiare, un rito collettivo, un profumo che sveglia la domenica mattina. È la nonna che comincia a cucinare il sabato pomeriggio, l’“assaggia se manca di sale”, il “non è pronto, deve pappuliare”. È la famiglia intorno al tavolo, la condivisione, la memoria, la cultura popolare. È tempo dedicato a chi ami.

Da questo sentimento nasce il Ragù Day, evento programmato e finanziato dalla Regione Campania (L.R. 477/2025) attraverso Scabec, ideato insieme a Casa Surace per celebrare e tramandare la tradizione del ragù come simbolo di identità, affetto e appartenenza. Il Ragù Day si inserisce nel quadro della Giornata Regionale del Ragù Napoletano, istituita ufficialmente con legge regionale promossa dal Consiglio della Regione Campania.

Dopo il successo della prima tappa a Napoli lo scorso 9 novembre, domenica 28 dicembre l’evento approda a Sala Consilina, in provincia di Salerno, nel cuore dell’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: è qui che ha vissuto Nonna Rosetta, la nonna di Casa Surace scomparsa quattro anni fa, dalla cui ispirazione è nata l’idea del Ragù Day. Un’occasione per valorizzare le aree interne della Campania e le loro tradizioni più autentiche.

In Piazza Umberto I, dalle ore 11.00 alle 17.00, il tradizionale pranzo della domenica diventerà un evento collettivo aperto a tutti. L’ingresso sarà gratuito con prenotazione online consigliata su www.scabec.it. Ai visitatori saranno offerti assaggi di prodotti campani e sarà possibile acquistare un menù a tema ragù con piatti della tradizione: gnocchi al ragù, polpette, pasta e patate con provola, pizziddi al ragù e crostoni al ragù di salsiccia. Il taglio del nastro vedrà la partecipazione di autorità locali, associazioni e realtà del territorio.

Il cuore pulsante della giornata sarà naturalmente il ragù, ricreato nell’atmosfera autentica del pranzo domenicale del Sud: conviviale, ironica, affettuosa. Il food truck della Trattoria Nennella porterà l’energia della cucina popolare napoletana, mentre sul palco si alterneranno i protagonisti di Casa SuraceDaniele Pugliese e Serena Caputo, in uno spettacolo tra comicità, musica popolare e riflessione. Ospite speciale della giornata sarà Lino Banfi, che riceverà la cittadinanza onoraria di Sala Consilina, insieme al filmmaker, autore e libraio indipendente Giuseppe “Jepis” Riviello, al talent e tour operator Aldo Olivieri (Il mio viaggio in Cilento), a musicisti locali e a numerosi altri ospiti.

Protagoniste indiscusse saranno anche le nonne, con lo Stand delle Nonne, dove si potranno degustare prodotti tipici locali come ruospi fritti e cavati dolci e salati. Non mancheranno lo Stand del Malocchio, per scacciare le energie negative, e lo Stand dei Tarocchi, per scoprire cosa riserva il futuro delle domeniche a pranzo. Due laboratori interattivi permetteranno di imparare a preparare la pasta fatta in casa e la passata di pomodoro, base sacra del ragù. Per i nonni sarà inoltre disponibile una visita completa gratuita grazie alla Farmacia Borgia.

Durante l’evento saranno premiati anche i nonni più giovanii nonni con più nipoti e i nonni più longevi dell’area a sud di Salerno.

Considerando il periodo natalizio, sono previste numerose attività per i più piccoli: laboratori di ceramica, sportivi e gastronomici per bambini dai 4 ai 13 anni, oltre al teatro dei burattini, con spettacoli distribuiti lungo tutta la giornata.

L’allestimento scenografico, curato da Federica Capua, trasformerà la piazza in un percorso immersivo tra colori, profumi e simboli della domenica napoletana. Il Ragù Day sarà anche un momento di confronto culturale, con interventi dedicati alla tradizione e alla cultura gastronomica del Sud. La giornata sarà condotta dalla giornalista Stefania Sirignano, con interviste e contenuti social, mentre LaMiaCampania accompagnerà la comunicazione dell’evento per tutta la durata della festa.

Il Ragù Day è un invito a riscoprire il valore del tempo condiviso, della cucina come linguaggio universale e del Sud come luogo di storie, sorrisi e umanità. Un invito a celebrare insieme uno dei momenti più importanti al Sud: la domenica in famiglia.

Perché il ragù non è un piatto. È un sentimento.