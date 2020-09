Rapina all’ ufficio Postale. 11 mila Euro il bottino

Aversa. Nella giornata di ieri, martedi’ 15 settembre,alle ore 13.00 circa, in viale Kennedy presso l’ufficio postale una banda di malviventi a bordo di una Lancia Y10 hanno preso in ostaggio un cliente in attesa fuori l’ufficio postale, minacciandolo prima con coltello e poi con un cacciavite per farsi aprire e consegnare i soldi dai cassieri dell’ufficio postale

. I banditi, secondo le testimonianze erano quattro, due attendevano in auto col motore acceso e due hanno messo a segno la rapina, liberando successivamente l’ostaggio, si sono dati alla fuga. Sul posto una volante degli agenti di polizia del Commissariato di Aversa diretti dal dr Vincenzo Gallozzi, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini di sorveglianza dell’ufficio postale e della zona per rintracciare ed identificare i delinquenti.

Tanta la paura tra i clienti e il personale, ferito ma non in pericolo l’ostaggio, un uomo di circa 50 anni.