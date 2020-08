Regionali 2020. Anna Fiorillo PSI : No alla macellazione dei Cavalli della Reggia di Caserta”

Caserta. ” Sono sconcertata! pochi minuti fa ho appreso che i sette cavalli dei vetturini licenziati alla Reggia di Caserta potrebbero essere destinati alla macellazione per consumo umano non essendo stata trovata alcuna soluzione per la loro sistemazione”. Queste le parole di Anna Fiorillo candidata alla Regione Campania per il Partito Socialista Italiano .

” Ritengo che fino ad oggi- continua Anna Fiorillo– non ci sia stata alcuna volonta’ istituzionale di affrontare e di risolvere in maniera seria e concreta il grave problema verificatosi alla Reggia di Caserta in seguito alla morte di un Cavallo da traino.. Non è mia intenzione sostituirmi a chi ha il dovere di individuare le cause della tragedia accaduta il 12 agosto nel Parco Reale ma ancora una volta la mia appartenenza a questa terra mi impedisce di tacere come cittadina. Questa drammatica vicenda ha determinato non solo sette licenziamenti ma ha evidenziato ancora una volta che , al di la dei proclami di tutela per gli animali, nei fatti permane la più’ assoluta indifferenza da parte delle istituzioni e delle associazioni nei confronti dei più’ deboli, siano essi essere umani o animali.”

“I cavalli dei vetturini -spiega Anna Fiorillo– sono stati consegnati ad un maneggio casertano che per la loro ospitalità chiede il pagamento di una retta che i vetturini , essendo stati licenziati, non possono versare. Di conseguenza la permanenza dei cavalli all’ interno della struttura è fortemente a rischio e se in poco tempo non si trova una soluzione idonea essi saranno macellati.La cosa piu’ grave è che tutti gli animalisti che nei giorni scorsi hanno chiesto la cessazione del il servizio carrozze all’interno della Reggia oggi , dinanzi alla prospettiva dell’ abbattimento di questi animali, stanno zitti pur essendo stata sollevata la questione ad alcuni di loro”.

“ La mia proposta – prosegue- la candidata del Psi- è quella di ripristinare il servizio carrozze all’ interno della Reggia di Caserta restituendo il lavoro ai vetturini e regolamentando il servizio dei cavalli che,ricordiamo , nascono da sempre come animali da traino . Basti pensare alle funzioni che questi quadrupedi svolgono nella Polizia di Stato nei Carabinieri, nei servizi per le onoranze funebri e quant’altro. Sarebbe opportuno che anche la Direzione della Reggia di Caserta provvedesse a realizzare una struttura idonea per questi animali al fine di garantire ad essi un luogo di sosta e di riposo anche alla luce del canone mensilmente versato al Museo da ciascun vetturino”.

” E’ chiaro che questo tipo di attività – conclude Anna Fiorillo– debba prevedere necessariamente una sinergia tra la cooperativa dei vetturini e la direzione della Reggia attraverso un controllo costante che consenta un efficace svolgimento del servizio nel rispetto dei diritti degli animali.”