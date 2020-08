Regionali 2020. Presentata la lista del PSI Caserta. Tutti i nomi

Caserta. Alle 9,25 di questa mattina, venerdi’ 21 agosto 2020, i coordinatori provinciali del Psi Caserta Raffaele Piazza , Espedito Ziello con la preziosa collaborazione di Laura Di Lorenzo hanno consegnato , presso il Tribunale di Santa Maria C.V., La lista del Partito Socialista Italiano –circoscrizione Caserta – per le elezioni regionali del 21 settembre prossimo.

” Sono soddisfatto – ha dichiarato Raffaele Piazza – è stato un lavoro che ho portato avanti , insieme con tutta la Federazione di Caserta , nonostante il torrido caldo di questi giorni .Nella mia mente e nel mio cuore l’amore per un Partito, quello socialista, che sono certo saprà dire la sua nella prossima competizione elettorale”.

“Il Partito Socialista è vivo e vegeto -ha continuato Espedito Ziello– la consegna della lista è stata il nostro primo grande successo contro tutti i detrattori. Presentiamo al consiglio regionale candidati aventi spessore politico, sociale e culturale e daremo il nostro prezioso contributo al Presidente Vincenzo De Luca .Noi siamo stati sempre dalla stessa parte”.

Molto soddisfatta è apparsa anche Laura Di Lorenzo . ” Ora ci siamo- ha dichiarato- il nostro obiettivo è quello di far eleggere un rappresentante della nostra Federazione a Palazzo Santa Lucia, stiamo già lavorando per questo. In bocca al lupo a tutti i candidati”.

“Complimenti alla Federazione di Caserta per aver messo in campo una squadra composta da amministratori, professionisti, giovani- ha dichiarato Michele Tarantino Segretario Regionale PSI della Campania-Donne ed uomini provenienti dal mondo del sindacato, dal settore imprenditoriale e dalla Scuola.Compagne e compagni animati fortemente da valori socialisti e di sinistra”.

“La difesa del lavoro, la tutela dell’ambiente, la promozione del turismo, saranno alcuni dei macrotemi che caratterizzeranno la prossima campagna elettorale della Lista Socialista di Terra di Lavoro- ha concluso il Segretario Nazionale Enzo Maraio-

L’impegno dei candidati e dell’intera Federazione, è quello di portare avanti in particolar modo le istanze degli “invisibili”, delle categorie dimenticate.Le prossime elezioni saranno un punto di partenza per una crescita costante del Partito fatta sempre di concretezza e non di astrattezza, con un connubio perfetto tra la nostra vecchia guardia socialdemocratica e la modernità

dei tanti Giovani”

“CHE BELLA STORIA, È IL FUTURO”

Questi i nomi dei candidati alla Regione Campania del Partito Socialista Italiano- circoscrizione di Caserta.

IANNUCCI Gianluca

Consigliere Comunale

Città di Caserta

BORRELLI Baldassarre

Dirigente Regionale UCI

DI DONATO Maria Pia

Ingegnere

DI PUORTO Francesco

Consulente del lavoro

FIORILLO Anna

Studentessa Universitaria

GAGLIONE Gaia

Insegnante

OLIVA Vincenzo

Avvocato

PINELLI Anna

Imprenditrice agricola