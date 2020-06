Regionali2020. Aldo Patriciello Forza Italia: ” Ma fatemi il piacere. Sono e resto il Parlamentare europeo di FI”

Napoli. L’Onorevole Aldo Patriciello, europarlamentare di Forza Italia, smentisce in modo chiaro e deciso il suo avvicinamento a Italia Viva di Matteo Renzi ed un il sostegno alla candidatura di Vincenzo De Luca, candidato alla Presidenza della Regione Campania per il centro-sinistra.

“L’avvicinarsi delle elezioni regionali sta alimentando, come è giusto che sia, l’informazione su possibili candidati, alleanze e liste da presentare. Leggo, però, di un mio presunto passaggio ad altra forza politica, per cui ritengo doveroso essere chiaro e sgombrare subito il campo da equivoci: sono e resto parlamentare europeo di Forza Italia‼️”. Queste le parole di Aldo Patriciello, il quale, nei giorni scorsi, era stato affiancato all’Onorevole Flora Beneduce , eletta nel 2015 Consigliere Regionale della Campania con Forza Italia, che aveva annunciato il suo sostegno a Vincenzo De Luca e la sua conseguente fuoriuscita dal partito di Silvio Berlusconi.

Non e’ dello stesso avviso Aldo Patriciello, il quale, pur essendo stato appoggiato da Flora Beneduce nella campagna elettorale per le europee 2019 si dichiara ” certo di volere rimanere nel partito azzurro”

” Una certezza – dice- che va di pari passo con il mio impegno, in questi mesi difficili, nelle attività che l’Unione europea sta mettendo in campo per risollevare l’economia dei Paesi europei più colpiti dall’#emergenza #Covid. Guardo, dunque, alle elezioni regionali come ad un’occasione per far crescere e sviluppare i nostri territori e il Mezzogiorno in generale”

“Per cultura politica e storia personale sono abituato a parlare e dialogare con tutti- continua- perché sono da sempre convinto che siano gli uomini a caratterizzare i partiti e non il contrario. La mia #affermazione elettorale alle ultime europee ne è una conferma ed è al tempo stesso la dimostrazione di come il consenso, a volte, possa essere trasversale e andare oltre la semplice appartenenza partitica.

“Sarò dunque, come sempre, vicino agli amici che mi hanno supportato e sostenuto nel corso della mia ultima campagna elettorale- conclude Aldo Patriciello- Con la disponibilità, la serenità e l’affetto di sempre. Perché credo che in politica l’amicizia e la riconoscenza siano valori importanti. E ai valori non si rinuncia”.