Riapertura Tribunali. La Commissione Giustizia Senato approva gli emendamenti di Fratelli d’Italia

Roma. Dopo oltre tre mesi di chiusura per effetto delle misure assunte per combattere l’emergenza coronavirus, i tribunali si accingono a riaprire il 30 giugno. Il governo ha infatti dato parere favorevole in commissione Giustizia del Senato agli emendamenti presentati da Fratelli d’Italia e dal presidente della commissione, Andrea Ostellari, al Dl che approderà in Aula la prossima settimana.

Sulla questione e’ intervenuta Giovanna Petrenga, Senatrice di Fratelli d’Italia.

“Quando si lavora nell’interesse dei cittadini l’importante e’ il risultato- ha detto- Noi di Fratelli d’Italia esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto in commissione Giustizia al Senato che dovra’ votare sull’anticipazione della riapertura dei tribunali al 30 giugno. Questo lavoro di squadra con le altre forze di opposizione e’ la dimostrazione che sulle proposte di buon senso, come appunto questa dell’anticipazione della riapertura dei tribunali gia’ lanciata da Fratelli d’Italia con un precedente emendamento a firma del senatore Alberto Balboni, non c’e’ tatticismo politico che tenga”.

“Oggi – ha concluso la Senatrice Petrenga- era importante raggiungere il risultato e consentire ad un importante comparto, come quello della giustizia, di poter ripartire nuovamente e garantire nuovamente ai cittadini la certezza della giustizia e dei suoi tempi”.