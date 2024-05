RIONE BERLINGIERI: FRATELLI “IN AFFARI”

Nella serata di ieri, il Rione Berlingieri è stato teatro di un’operazione di successo condotta dagli agenti del Commissariato Secondigliano. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno individuato due individui in atteggiamento sospetto lungo via Monte Faito. Decidendo di procedere con un controllo, i poliziotti hanno scoperto che i due, fratelli rispettivamente di 19 e 24 anni, possedevano sostanze stupefacenti e una somma di denaro in contante.

Nel corso della perquisizione personale, nelle tasche del fratello minore sono stati trovati otto pezzi di hashish, del peso complessivo di circa 15 grammi, insieme a 120 euro in banconote di vario taglio. Nel frattempo, nelle tasche del fratello maggiore sono stati rinvenuti ulteriori 400 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

I poliziotti, sospettando che i due potessero detenere ulteriori sostanze stupefacenti, hanno esteso la perquisizione alla loro abitazione. La decisione si è rivelata corretta: all’interno di un cassetto della cucina sono stati rinvenuti circa 20 grammi di marijuana, insieme a materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

L’operazione si è conclusa con l’arresto dei due fratelli, accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento tempestivo degli agenti ha così permesso di interrompere un’attività di spaccio di droga in una delle zone più sensibili di Secondigliano.