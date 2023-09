Riparte Artestate 2023, il 7 settembre concerto di Nino Buonocore al Quartiere Militare Borbonico

Presso il Quartiere Militare Borbonico di Casagiove parte la kermesse di Artestate 2023 dal 7 al 9 settembre; il 10 settembre appuntamento con il “Premio de Rege”.

Domani, giovedì 7 settembre primo appuntamento con la nuova edizione della manifestazione “Artestate” che è giunta alla sua 32^ edizione.

Ospite della prima serata presso il Quartiere Militare Borbonico di Casagiove, sarà l’artista napoletano Nino Buonocore che insieme al fisarmonicista Danilo Di Paolonicola proporrà lo spettacolo “In Jazz”.

Sull’argomento è intervenuto l’Assessore alla cultura Gennaro Caiazza che ha dichiarato: “Con la manifestazione Artestate celebriamo l’arte e la cultura a Casagiove; per noi è un momento speciale durante il quale la creatività si unisce alla comunità per esplorare le radici culturali che arricchiscono la nostra vita quotidiana. Artestate è la manifestazione più importante che proponiamo sul nostro territorio e richiede un notevole sforzo economico e di lavoro per l’organizzazione. – L’Assessore Caiazza ha concluso il suo intervento dicendo – Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione ed in particolare l’organizzazione curata dalla società Dietro Le Quinte di Vincenzo Carola, gli artisti, gli organizzatori, i volontari e tutti coloro che parteciperanno”.

Ricordiamo che tutte le serate di Artestate sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti a sedere.