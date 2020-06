“Riscossa di Maddaloni” torna in piazza domenica con 4 petizioni

Comunicato Stampa

‘Riscossa di Maddaloni’ torna in piazza dopo il lockdown

Quattro petizioni su problemi comunali

MADDALONI (Caserta) – Il Movimento Politico ‘Riscossa di Maddaloni’ torna fra la gente dopo il periodo di blocco totale dovuto all’emergenza coronavirus. Domenica 14 giugno in piazza Matteotti dalle ore 10:30 alle ore 13, gli iscritti, insieme al coordinatore Giuseppe Vigliotta ed al consigliere comunale Claudio Marone, saranno presenti con un gazebo per raccogliere le firme per ben quattro petizioni indirizzate al sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo. La raccolta firme è incentrata su alcuni problemi cittadini ovvero l’assunzione a tempo determinato di 6/8 vigili urbani, l’utilizzo del centro polivalente ‘Ex Macello’ come centro sociale per anziani, il riposo domenicale per i grandi supermercati, al fine di favorire le piccole botteghe, riduzione della Tari per le attività commerciali tenendo conto dei tre mesi di inattività dovuta all’emergenza coronavirus.

“Finalmente torniamo in piazza – ha dichiarato il coordinatore Vigliotta – Torniamo tra la gente con proposte serie che potrebbero essere utili alla cittadinanza tutta. Siamo uno dei pochi movimenti cittadini che continua ad operare a stretto contatto con le persone, cercando di carpirne i disagi e le problematiche e facendo in modo che queste vengano ascoltate”.