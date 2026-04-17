Trianon Viviani, ritornano gli “Esercizi di fantasia”

Dal 22 aprile, la nuova edizione della rassegna teatrale con spettacoli per

le famiglie e per le scuole, in collaborazione con i Teatrini

Al Trianon Viviani, ritorna Esercizi di fantasia, la rassegna di spettacoli

per le famiglie e le scuole organizzata e promossa in collaborazione con i

Teatrini.

La nuova edizione si compone di quattro spettacoli che rivisitano grandi

classici delle fiabe con messe in scena originali per affrontare tematiche

legate all’attualità con le nuove generazioni.

Quattro spettacoli teatrali che il Trianon Viviani propone per la famiglia

al pomeriggio, e per la scuola al mattino, per introdurre i bambini, insieme

ai loro genitori e insegnanti, nei mondi fantastici che il teatro per

l’infanzia frequenta da sempre, con uno sguardo ironico, divertito, poetico,

malinconico.

«Dopo la fortunatissima Grammatica della Fantasia, Gianni Rodari scrisse gli

Esercizi di Fantasia, perché ogni grammatica che si rispetti deve sempre

avere i suoi esercizi» spiega Luigi Marsano, direttore artistico dei

Teatrini.

«I nostri Esercizi di Fantasia teatrali 2026, che nascono come un’esperienza

emozionante e fondamentale per crescere – prosegue Marsano -, affrontano un

insolito Cappuccetto Rosso alle prese con una storia diversa da come la

conosciamo; seguono le strane avventure di un bibliotecario che si

addormenta in riva al mare per risvegliarsi in altri mondi; sognano con

l’aviatore perso tra le stelle del piccolo Principe di Saint-Exupéry; e

vivono la storia di un futuro possibile, aspettando il sole scomparso per

una delle tante catastrofi dei nostri giorni».

La rassegna si inaugura mercoledì 22 aprile, alle 17, con L’insolito

Cappuccetto rosso, di e con Francesco Liuzzi e Rossana Micciulli. La

produzione, adatta a bambine e bambini dai 3 anni in su, è del Centro Rat e

offre una narrazione diversa rispetto a quella nota della popolare fiaba,

dando spazio agli altri personaggi della vicenda, per interrogarsi su cosa

effettivamente fa paura. Si replica giovedì 23 aprile, alle 10:30.

Martedì 28 aprile, alle 17, è la volta di Di là del mare, spettacolo di

burattini “a guanto”, “a mano vera”, marionette da tavolo e da palco,

pupazzi e attore di Walter Broggini e Massimo Cauzzi, con Fabio Scaramucci e

Walter Broggini. La compagnia Ortoteatro presenta uno spettacolo per

spettatori dai 5 anni in su, in cui il protagonista è il bibliotecario

Berto. Proprio lui, che conosce tante storie, vive un’avventura speciale

attraverso un viaggio in luoghi misteriosi. Replica il giorno dopo, alle

10:30.

Si prosegue martedì 5 maggio, alle 17, con la compagnia TerramMare teatro,

che presenta Presi tra le stelle, da Il piccolo Principe di Antoine de

Saint-Exupéry. Lo spettacolo, per un pubblico dai 6 anni in su, è scritto da

Eleonora Fumagalli e Silvia Civilla. Vede in scena Maria Civilla e Simone

Miglietta. I due protagonisti di questa avventura si ritrovano in un luogo

inizialmente ostile e poi sempre più magico, dove impareranno ad affrontare

la vita e se stessi, abbandonando le troppe infrastrutture sociali e

tornando a essere più veri e più soddisfatti di sé. La matinée per le scuole

è mercoledì 6 maggio, alle 10:30.

La rassegna si conclude martedì 12 maggio, alle 17, con Re Ciclo, aspettando

il sole, spettacolo per giovani dai 6 anni in su, diretto da Solene

Bresciani, che è anche in scena con Anna Bocchini. La produzione è dei

Teatrini e ha vinto il premio Ecoscena Ragazzi 2023. La pièce affronta la

questione ambientale cercando di far riflettere le nuove generazioni

sull’importanza delle nostre scelte e azioni per un futuro possibile. Si

replica mercoledì 13 maggio, alle 10:30.

informazioni

I biglietti di posto unico, al prezzo di 5 euro, sono acquistabili presso il

botteghino del teatro e la piattaforma

AzzurroService.net

Il botteghino è aperto dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16

alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30.

Per informazioni e prenotazioni telefoniche: teatro Trianon Viviani, 081

0128663: i Teatrini, 081 0330619.

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social

media Facebook, Instagram e YouTube.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città

metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di

Rai Campania.