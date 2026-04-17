Trianon Viviani, ritornano gli “Esercizi di fantasia”

Dal 22 aprile, la nuova edizione della rassegna teatrale con spettacoli per
le famiglie e per le scuole, in collaborazione con i Teatrini
Al Trianon Viviani, ritorna Esercizi di fantasia, la rassegna di spettacoli
per le famiglie e le scuole organizzata e promossa in collaborazione con i
Teatrini.
La nuova edizione si compone di quattro spettacoli che rivisitano grandi
classici delle fiabe con messe in scena originali per affrontare tematiche
legate all’attualità con le nuove generazioni.
Quattro spettacoli teatrali che il Trianon Viviani propone per la famiglia
al pomeriggio, e per la scuola al mattino, per introdurre i bambini, insieme
ai loro genitori e insegnanti, nei mondi fantastici che il teatro per
l’infanzia frequenta da sempre, con uno sguardo ironico, divertito, poetico,
malinconico.
«Dopo la fortunatissima Grammatica della Fantasia, Gianni Rodari scrisse gli
Esercizi di Fantasia, perché ogni grammatica che si rispetti deve sempre
avere i suoi esercizi» spiega Luigi Marsano, direttore artistico dei
Teatrini.
«I nostri Esercizi di Fantasia teatrali 2026, che nascono come un’esperienza
emozionante e fondamentale per crescere – prosegue Marsano -, affrontano un
insolito Cappuccetto Rosso alle prese con una storia diversa da come la
conosciamo; seguono le strane avventure di un bibliotecario che si
addormenta in riva al mare per risvegliarsi in altri mondi; sognano con
l’aviatore perso tra le stelle del piccolo Principe di Saint-Exupéry; e
vivono la storia di un futuro possibile, aspettando il sole scomparso per
una delle tante catastrofi dei nostri giorni».
La rassegna si inaugura mercoledì 22 aprile, alle 17, con L’insolito
Cappuccetto rosso, di e con Francesco Liuzzi e Rossana Micciulli. La
produzione, adatta a bambine e bambini dai 3 anni in su, è del Centro Rat e
offre una narrazione diversa rispetto a quella nota della popolare fiaba,
dando spazio agli altri personaggi della vicenda, per interrogarsi su cosa
effettivamente fa paura. Si replica giovedì 23 aprile, alle 10:30.
Martedì 28 aprile, alle 17, è la volta di Di là del mare, spettacolo di
burattini “a guanto”, “a mano vera”, marionette da tavolo e da palco,
pupazzi e attore di Walter Broggini e Massimo Cauzzi, con Fabio Scaramucci e
Walter Broggini. La compagnia Ortoteatro presenta uno spettacolo per
spettatori dai 5 anni in su, in cui il protagonista è il bibliotecario
Berto. Proprio lui, che conosce tante storie, vive un’avventura speciale
attraverso un viaggio in luoghi misteriosi. Replica il giorno dopo, alle
10:30.
Si prosegue martedì 5 maggio, alle 17, con la compagnia TerramMare teatro,
che presenta Presi tra le stelle, da Il piccolo Principe di Antoine de
Saint-Exupéry. Lo spettacolo, per un pubblico dai 6 anni in su, è scritto da
Eleonora Fumagalli e Silvia Civilla. Vede in scena Maria Civilla e Simone
Miglietta. I due protagonisti di questa avventura si ritrovano in un luogo
inizialmente ostile e poi sempre più magico, dove impareranno ad affrontare
la vita e se stessi, abbandonando le troppe infrastrutture sociali e
tornando a essere più veri e più soddisfatti di sé. La matinée per le scuole
è mercoledì 6 maggio, alle 10:30.
La rassegna si conclude martedì 12 maggio, alle 17, con Re Ciclo, aspettando
il sole, spettacolo per giovani dai 6 anni in su, diretto da Solene
Bresciani, che è anche in scena con Anna Bocchini. La produzione è dei
Teatrini e ha vinto il premio Ecoscena Ragazzi 2023. La pièce affronta la
questione ambientale cercando di far riflettere le nuove generazioni
sull’importanza delle nostre scelte e azioni per un futuro possibile. Si
replica mercoledì 13 maggio, alle 10:30.
informazioni
I biglietti di posto unico, al prezzo di 5 euro, sono acquistabili presso il
botteghino del teatro e la piattaforma
AzzurroService.net
Il botteghino è aperto dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16
alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30.
Per informazioni e prenotazioni telefoniche: teatro Trianon Viviani, 081
0128663: i Teatrini, 081 0330619.
Sito istituzionale
media Facebook, Instagram e YouTube.
Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città
metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di
Rai Campania.