Ritorna il Teatro dell’OVO con Non Ti disunire.

Il Teatro dell’Ovo, in collaborazione con il Comune di Marcianise, annuncia un nuovo appuntamento nell’ambito di Nice 26, il festival dedicato al teatro indipendente. Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21.00, presso la sede del Consorzio Creativo in via Romaniello n. 9 a Marcianise si terrà un recital che vede protagonista Ciro Capano in “Non ti disunire”, uno spettacolo che si avvale del supporto sonoro di Salvatore Fuschetti. La performance si configura come un’esplorazione del vissuto artistico e personale di un interprete che ha attraversato le trasformazioni della tradizione napoletana a cavallo tra due secoli. Ciro Capano ripercorre le tappe di una carriera iniziata nel 1974 presso il Teatro Stabile della Sceneggiata di Napoli, dove ha esordito accanto a nomi storici come Beniamino Maggio, Rosalia Maggio e Dante Maggio. Il suo percorso professionale lo ha visto collaborare con figure centrali della scena partenopea, tra cui Mario Merola, Angela Luce e Tecla Scarano. Successivamente, nel 1981, l’ingresso nella compagnia del Teatro Sannazaro lo ha portato a lavorare con Nino Taranto e Carlo Taranto, consolidando il suo ruolo di primo attore giovane. Oltre all’attività teatrale, l’artista è riconosciuto come una voce di rilievo nel panorama canoro, essendo considerato uno degli ultimi esponenti dei cosiddetti cantanti di giacca. La sua versatilità gli ha permesso di distinguersi anche nel cinema, dove è stato diretto da registi quali Paolo Sorrentino, Salvatore Piscicelli, Pasquale Squitieri, Mario Martone, Ettore Scola e Liliana Cavani. Lo spettacolo proposto a Marcianise offre al pubblico l’occasione di approfondire la conoscenza di un testimone diretto della cultura popolare e della sua evoluzione contemporanea.

Nice 26”, sotto la supervisione artistica dell’attore e regista Raffaele Patti, si avvale della collaborazione di diversi partner culturali, tra cui Non Solo Sipario, Risvegli Culturali, Club Etnie e Caffè Procope. Il supporto logistico e organizzativo è garantito anche dai contributi degli sponsor Clinica Dentale Lina Tartaglione e Carito Assicurazioni Generali.

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