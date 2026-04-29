Tragedia nel Beneventano: muore a 18 anni schiacciato dalla sua auto

Un grave incidente ha colpito questa mattina, mercoledì 29 aprile, la comunità di Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Un ragazzo di 18 anni, Guido Catilino, originario di San Martino Valle Caudina, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dalla propria auto.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe parcheggiato il veicolo senza inserire il freno a mano. L’auto, una Fiat 500 L, si sarebbe così mossa improvvisamente e, nel tentativo di fermarla, il ragazzo sarebbe finito travolto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, ma per il 18enne non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso, ma al momento si tratterebbe di una tragica fatalità, senza il coinvolgimento di altre persone.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di San Martino Valle Caudina, dove l’amministrazione comunale ha espresso cordoglio per la scomparsa del giovane e ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali.