Ritrovato uomo privo di vita all’interno di un cantiere abbandonato

Caserta, 11 luglio 2026. Da questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone, è stata impegnata nelle ricerche di un uomo del quale si erano perse le tracce nel territorio del comune di Sessa Aurunca.

L’uomo, di circa 54 anni e di origini siciliane, non rispondeva più al telefono e risultava irreperibile ai familiari, che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto è stato immediatamente attivato un dispositivo di ricerca coordinato, con l’istituzione di un Posto di Comando Avanzato. Alle operazioni hanno preso parte, oltre alla squadra del distaccamento di Mondragone, il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che hanno operato congiuntamente nelle attività di ricerca.

Dopo diverse ore di perlustrazione, l’uomo è stato purtroppo rinvenuto privo di vita dalle squadre di terra all’interno di un cantiere abbandonato nel comune di Sessa Aurunca.

Le operazioni di recupero della salma si sono concluse nel pomeriggio.