DonatoriNati fa tappa a Siracusa.

Riceviamo dalla giornalista Annarita De Feo e pubblichiamo.

Il Progetto “Le Isole del Dono “ dei DonatoriNati, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco ha fatto tappa in Sicilia a Siracusa. Grande partecipazione di donatori presso il centro trasfusionale – Direttore Dario Genovese – dell’Ospedale Umberto I di Siracusa. A rispondere all’appello per la donazione del sangue tanti appartenenti alle forze dell’ordine di soccorso pubblico e tanti cittadini. Grande la soddisfazione del Presidente Francesco Giuffrida e del Vice Vincenzo Sastri che hanno organizzato l’iniziativa nei minimi particolari. “Il nostro obiettivo è diffondere la cultura del dono ed esserci sempre li dove serve, perché chi dona il sangue dona la vita”- ha sottolineato il Presidente della sezione DonatoriNati Siracusa Francesco Giuffrida.