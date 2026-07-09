Da Napoli il “campo largo” rilancia la sfida: unità, programma e confronto con la piazza

NAPOLI – Un appuntamento politico pensato per rilanciare il dialogo tra le principali forze del centrosinistra e tracciare le linee di un progetto comune. La manifestazione che si è svolta ieri in piazza del Gesù ha visto riuniti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Un’iniziativa che ha voluto offrire l’immagine di una coalizione impegnata a costruire un’alternativa di governo attraverso un programma condiviso, ma che si è confrontata anche con le contestazioni di Potere al Popolo e di alcuni movimenti di disoccupati organizzati. Nel corso degli interventi è emersa con chiarezza la volontà di rafforzare il dialogo tra le diverse anime della coalizione. L’obiettivo dichiarato è quello di superare le divisioni che negli ultimi anni hanno caratterizzato il fronte progressista e di costruire una proposta politica capace di parlare a un elettorato ampio. Pur provenendo da culture politiche differenti, i leader presenti hanno insistito sulla necessità di individuare punti di convergenza, rimandando a una fase successiva il confronto sui temi ancora più divisivi. Non sono mancati, tuttavia, momenti di tensione. La protesta di Potere al Popolo e di alcuni gruppi organizzati ha interrotto per alcuni minuti la manifestazione, con cori e contestazioni rivolti al palco. I manifestanti hanno espresso la loro distanza dal progetto del Campo Largo, ritenendolo insufficiente a rappresentare una reale alternativa rispetto alle politiche economiche e sociali degli ultimi anni. Le contestazioni, pur non impedendo il regolare svolgimento dell’iniziativa, hanno evidenziato come una parte della sinistra continui a guardare con scetticismo al percorso intrapreso dalle forze progressiste. Al centro della manifestazione vi è stata soprattutto la presentazione delle priorità politiche sulle quali la coalizione intende costruire il proprio progetto. Tra i temi maggiormente richiamati figurano il lavoro, con il contrasto alla precarietà e il sostegno al salario minimo, il rafforzamento della sanità pubblica e della scuola, gli investimenti nell’università e nella ricerca, le politiche a favore dei giovani e delle famiglie, la transizione ecologica, la tutela dei diritti civili e il contrasto alle disuguaglianze attraverso un sistema fiscale più equo. Si tratta di obiettivi che rappresentano la base di un programma ancora in fase di definizione e destinato ad arricchirsi nei prossimi mesi. Accanto alle convergenze, restano però alcune questioni sulle quali sarà necessario trovare una sintesi politica. Dalla politica estera alle strategie energetiche, fino al rapporto con l’Unione Europea e all’individuazione della futura leadership della coalizione, i margini di confronto rimangono ampi. Proprio per questo motivo, durante la manifestazione, i protagonisti hanno preferito concentrare l’attenzione sui contenuti piuttosto che sui nomi, ribadendo che sarà il programma a rappresentare il principale elemento di coesione. La scelta di Napoli assume anche un significato politico. Il Mezzogiorno continua infatti a rappresentare uno dei principali banchi di prova delle politiche pubbliche in materia di occupazione, servizi essenziali, infrastrutture e sviluppo. Ripartire dal capoluogo campano significa riportare al centro del dibattito nazionale temi che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e che saranno inevitabilmente al centro del confronto politico nei prossimi mesi. La manifestazione di ieri consegna dunque l’immagine di un Campo Largo impegnato a rafforzare la propria identità attraverso un percorso comune. Allo stesso tempo, le contestazioni registrate in piazza ricordano come il dialogo con le diverse componenti della sinistra e con i movimenti sociali resti una delle sfide più delicate per una coalizione che punta a presentarsi come alternativa di governo. La capacità di tradurre gli impegni annunciati in proposte concrete e condivise sarà il banco di prova sul quale misurare la solidità del progetto politico avviato a Napoli.

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