Rosalia Porcaro in ‘Donne da buttare’. E ancora danza e teatro in scena questa settimana al Trianon

La settimana con due nuovi appuntamenti della rassegna TrianonDanza

Quindi il testo pluripremiato “Vizita” e uno spettacolo dedicato alle donne

Da martedì 2 a domenica 7 dicembre

Il mese di dicembre inizia con una settimana ricca di appuntamenti. Due nuovi spettacoli di TrianonDanza, lo spettacolo teatrale pluripremiato Vizita, diretto da Davide Iodice, e una pièce sulle donne di Rosalia Porcaro.

La neorassegna sui «nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea» prosegue prosegue martedì 2 dicembre, alle 20, con Fiore d’estate, che, con la coreografia di Chiara Alborino, vede in scena gli allievi di Corpo unico (ciclo di danza inclusiva della Scuola elementare del Teatro – Conservatorio popolare per le Arti della Scena), con la produzione di Akerusia danza.

Sempre per TrianonDanza, mercoledì 3 dicembre, alle 20, Solitudine bohémien affronta la tematica dello smarrimento, con la coreografia di Simone Liguori e la drammaturgia curata da Eirene Campagna e Olimpia Milione.

Venerdì 5 dicembre, alle 21, a conclusione del ciclo il Teatro delle Persone, il Trianon Viviani ospita la prima nazionale italiana di Vizita, lo spettacolo in lingua albanese con sottotitoli in italiano, che ha vinto varî premi internazionali, con l’adattamento del testo – di Fabio Pisano – e la regia di Davide Iodice.

Infine, sabato 6 dicembre, alle 21, sul palco di Forcella è di scena Rosalia Porcaro in Donne da buttare. Ovvero donne oltre l’orlo di una crisi di nervi, un vero e proprio viaggio nell’universo femminile tra tic, smanie, sogni e bisogni. Si replica domenica 7 dicembre, alle 18.

Continua, intanto, Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene, la mostra iconografica allestita dal Trianon Viviani in occasione del Centenario della morte del grande commediografo e attore, che inaugurò il teatro con la sua compagnia nel 1911.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino del teatro, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Sito istituzionale teatrotrianon.org, social media Facebook, Instagram e YouTube.

LA MOSTRA ICONOGRAFICA SCARPETTA DOPO SCARPETTA, NEL CENTENARIO DELLA MORTE DELL’AUTORE DI “MISERIA E NOBILTà”

Scarpetta dopo Scarpetta. Un secolo di ritorni e avventure sulle scene è il titolo della mostra iconografica allestita dal Trianon Viviani in occasione del Centenario della morte del grande commediografo e attore (Napoli, 13 marzo 1853 – Napoli, 29 novembre 1925), che inaugurò il teatro con la sua compagnia nel 1911.

Questa nuova iniziativa, che fa sèguito alla recente messa in scena di Il Testamento di Parasacco, prodotto dal Trianon Viviani insieme al Teatro di Napoli – teatro Nazionale, per la regia di Francesco Saponaro, è curata da Francesco Cotticelli, Pino Miraglia e Gianni Pinto, con il patrocinio dell’università Federico II.

La mostra racconta il grande lascito teatrale di Eduardo Scarpetta attraverso le messe in scena dei grandi attori e registi italiani che gli sono succeduti: a partire da Salvatore De Muto e Vincenzo Scarpetta, passando per Raffaele Viviani, fino a figure della scena contemporanea, come Carlo Cecchi, Mario Santella, Armando Pugliese, Mario Martone, Arturo Cirillo e Francesco Saponaro.

La mostra è visitabile fino a domenica 11 gennaio, nei giorni e orarî di apertura del teatro con ingresso libero.

Il Trianon Viviani si avvale del sostegno della Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero della Cultura, con il patrocinio di Rai Campania.