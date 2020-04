San Felice A Cancello. Il Sindaco chiarisce la situazione sui buoni spesa

Il sindaco Ferrara risponde con i fatti e con le lettere protocollate alle accuse mossegli dal consigliere di opposizione Bernardo sulla convocazione della commissione trasparenza per esaminare le richieste dei buoni spesa. Il Sindaco ha dichiarato quanto segue:

“In merito all’ ultimo comunicato del consigliere di opposizione Ing. Bernardo Luciano, porto a conoscenza di tutti che lo scrivente non ha dichiarato una fake news. Come si evince dalla foto allegata ho convocato la commissione a mezzo missiva Prot. 2599 del 17 aprile 2020. Quindi invito i consiglieri di opposizione ad informarsi prima di dichiarare fake news. Inoltre vorrei ricordare che il consigliere Bernardo può recarsi al comune per richiedere i documenti di sua competenza considerato che non si reca da anni luce. In questo periodo di emergenza i cittadini hanno bisogno di fatti e non di parole a mezzo social.