Roberto Laboriosi, 31enne di San Felice a Cancello, é morto in una brusca lite familiare.

Il dramma é accaduto ieri pomeriggio 30 dicembre in via Avellino nella zona di Cancello Scalo. Da quanto ricostruito il giovane ha avuto una furiosa lite con il padre e questi innervosito lo ha colpito alle spalle, la lama si é conficcata all’altezza della clavicola, a pochi centimetri dalla spalla destra.

I carabinieri della compagnia di Maddaloni hanno constatato che il colpo é stato fatale, di fatti il giovane é morto sul colpo.

É stata poi trovata la madre in stato di shock accanto al corpo senza vita del figlio, e il padre che continuava a ripetere <<Non volevo ucciderlo>>. É stato ascoltato anche il fratello del giovane. Il padre della vittima é stato denunciato in stato di libertà e risulta indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale.