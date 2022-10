San Nicola la Strada, navette a disposizione per ‘ponte dei morti’

S. Nicola la Strada – In occasione di quella che è la commemorazione dei defunti e di ogni Santi nella città di San Nicola la Strada, verranno istituiti dei bus navetta gratuiti per coloro che volessero andare al cimitero.

Questo il percorso delle navette che partiranno dalla città di San Nicola la Strada ,con alcune fermate, via appia, via Leonardo da Vinci, p.zza Municipio, via Alcide de Gasperi, Galoppatoio ovest, via Cairoli , viale Italia, Largo Rotonda, piazza Parrocchia con bus navette che faranno percorso di andata e ritorno.