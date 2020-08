SANITA’ CAMPANA, COVID HOSPITAL E INDAGINI RELATIVE

Circa le notizie delle ultime ore che stanno coinvolgendo la regione Campania guidata dal Governatore De Luca, sulle questioni relative alla gestione dell’emergenza sanitaria, interviene il consigliere provinciale della Lega, Antonella Piccerillo:

“Ci auguriamo che De Luca tra un “lanciafiamme” e un “fratacchione” trovi il tempo di far luce su questi importanti aspetti che assumono rilevanza maggiore in un particolare periodo di rendicontazione com’è quello della campagna elettorale. Trasparenza e legalità devono essere le stelle polari dell’attività amministrativa anche in regione Campania”.

Paradossale appare l’intera vicenda che riguarda la città di Caserta. Tra le mille promesse, non solo De Luca ha un policlinico, ancora in fase di cantiere, completamente abbandonato, ma ha assistito anche alla realizzazione di un cosiddetto ospedale modulare che tutt’oggi appare essere totalmente inaccessibile e nel quale non risulta mai essere entrato un paziente. “Aspetti che meriterebbero almeno un chiarimento per chi, come De Luca, durante l’emergenza sanitaria è andato sbandierando chissà quali azioni prodigiose” – conclude poi la Piccerillo – “Rispetto per i campani e i casertani che hanno assunto sempre un atteggiamento caratterizzato da alto senso di responsabilità”.