E’ accaduto ieri, nella stazione di Santa Maria Capua Vetere, un 17enne egiziano armato di taglierino ,con il volto coperto da passamontagna è salito sul treno senza biglietto. Il capostazione è stato avvisato da un passeggero del treno EAV7865 che aveva notato lo strano abbigliamento del giovane e soprattutto l’arma, il capostazione si è quindi avvicinato chiedendogli il biglietto, che però il giovane non aveva e minacciando quindi il capostazione con il taglierino è uscito a scendere dal treno e a fuggire.

E’ stato poi rintracciato e catturato dai carabinieri in via Napoli. Ora è in affidamento presso una comunità di Santa Maria Capua Vetere.