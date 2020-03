Santa Maria CV. Il Comune attiva il call center per monitoraggio Coronavirus

È attivo da questa mattina un call center in Comune (numero 0823.813164) per un’attività volontaria di monitoraggio, di ausilio all’Asl Caserta, dei cittadini sammaritani che, negli ultimi 14 giorni, abbiano soggiornato o siano transitati nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto oppure nelle province di Savona e di Pesaro e Urbino (come da elenco allegato al DPCM del 01 marzo 2020).

In cosa consiste il call center:

NON è un servizio medico E’ dedicato esclusivamente alle persone che, NON presentando sintomi da contagio Covid-19, intendano volontariamente comunicare le informazioni di cui sopra (soggiorno o transito nelle regioni indicate) I dati saranno trasmessi a cadenza quotidiana al competente Dipartimento di Prevenzione ASL

Numero del call center comunale: 0823.813164 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30). I cittadini che, invece, presentano i sintomi da Coronavirus devono seguire il protocollo standard e, quindi, contattare il proprio medico di base o in alternativa il 112, il 118 o il numero verde della Regione Campania 800.90.96.99; NON devono quindi contattare il call center del Comune.