EventiCultura

Fantasmi, leggende e misteri al museo

Di Pina Cupolino
Sabato 16 maggio 2026, in occasione della notte dei musei, il Museo Campano in collaborazione con Capua il Luogo della Lingua Festival presentano Fantasmi, leggende e misteri al Museo, evento finanziato nell’ambito del progetto di valorizzazione per i Piccoli musei del Ministero della Cultura – Direzione generale dei Musei. Un viaggio suggestivo tra antiche credenze, presenze e racconti tramandati nel tempo. Lasciati guidare tra le sale del museo alla scoperta di magia, superstizione e storie.  Iniziativa aderente a “Maggio dei Libri 2026. Visita guidata immersiva, percorso serale tra mistero e tradizione. Al termine della visita, speciale performance al pianoforte di Niccolò Sessa, con un’esibizione dal vivo pensata per accompagnare il pubblico nelle atmosfere più suggestive e misteriose della serata. Ore 20:00. Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria al 3520373767.