Sabato 16 maggio 2026, in occasione della notte dei musei, il Museo Campano in collaborazione con Capua il Luogo della Lingua Festival presentano Fantasmi, leggende e misteri al Museo, evento finanziato nell’ambito del progetto di valorizzazione per i Piccoli musei del Ministero della Cultura – Direzione generale dei Musei. Un viaggio suggestivo tra antiche credenze, presenze e racconti tramandati nel tempo. Lasciati guidare tra le sale del museo alla scoperta di magia, superstizione e storie. Iniziativa aderente a “Maggio dei Libri 2026. Visita guidata immersiva, percorso serale tra mistero e tradizione. Al termine della visita, speciale performance al pianoforte di Niccolò Sessa, con un’esibizione dal vivo pensata per accompagnare il pubblico nelle atmosfere più suggestive e misteriose della serata. Ore 20:00. Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria al 3520373767.