Napoli, rissa tra immigrati a Porta Capuana: muore 32enne del Burkina.

Ancora sangue e violenza nella zona della ferrovia di Napoli. Un uomo di 32 anni, originario del Burkina Faso, è morto in serata a causa delle gravi ferite riportate durante una violenta rissa scoppiata nel pomeriggio di domenica nell’area di Porta Capuana. Il 32enne era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate e, nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è deceduto poche ore dopo il ricovero. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe degenerata tra più cittadini extracomunitari, provocando momenti di forte tensione e panico nella zona. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con numerose pattuglie per riportare la calma e contenere la rabbia dei presenti. Gli agenti hanno inoltre fermato il presunto aggressore, un cittadino tunisino di 58 anni, regolare sul territorio italiano, che nel frattempo si era barricata all’interno di un bar della zona per sfuggire alla furia dei presenti. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le responsabilità delle persone coinvolte nella rissa.