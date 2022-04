Scomparso da due giorni, l’appello del Senatore: aiutateci a trovarlo*

Il Senatore Agostino Santillo ha condiviso un appello social sulla scomparsa di un uomo, Francesco Di Giovanni, 48enne di Casapulla, che ha lasciato la casa in cui vive a San Tammaro. Il Senatore Santillo, amico della persona scomparsa, ha chiesto aiuto per le ricerche.

“Due giorni fa è scomparso il mio migliore amico, Francesco Di Giovanni, 48 anni, di Casapulla (CE).

Ha lasciato la casa in cui vive con la moglie Tonia e il piccolo figlio, a San Tammaro (CE), e sappiamo che ha abbandonato l’auto nella zona di Braccagni-Montepescali, in provincia di Grosseto, proprio vicino la stazione ferroviaria.

Mi permetto di condividere questo post, che esula dalle attività politiche, perché sono molto preoccupato per Francesco. Aiutataci a trovarlo, anche condividendo questo messaggio.

Se lo vedete, vi prego di contattare immediatamente le forze dell’ordine.” Lo ha scritto il Senatore Agostino Santillo su Facebook.