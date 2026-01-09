Senza tregua. Concerto per Gaza

LIFE FOR GAZA – SENZA TREGUA. Evento al teatro Bellini lunedì 19 gennaio alle 19,30. Tante le presenze già confermate: Fiorella Mannoia, Lina Sastri, Moni Ovadia, Edoardo De Angelis, Eugenio Bennato e tanti altri. Collegamenti con Emergency da Gaza e con Francesca Albanese.

LIFE FOR GAZA – SENZA TREGUA é l’evento che si terrà lunedì 19 gennaio dalle ore 19,30 al Teatro Bellini di Napoli. Ne dà notizia l’associazione LIFE for Gaza che, dopo i concerti per la pace al Palapartenope e all’ex area NATO e al flashmob del lungomare, organizza un evento “ per Gaza, per la Palestina, per il diritto alla pace e alla vita del popolo palestinese. “

“ Una serata di parole e musica d’amore contro il genocidio. Una serata che vuole rispondere all’urgenza di giustizia, perché quando la fame e il freddo divengono mera tattica, quando le medicine, il cibo e l’acqua vengono negate come condanna, quando un intero popolo è espulso dalla propria terra con le armi dei coloni e di un esercito, noi non possiamo parlare di guerra.” affermano gli organizzatori, annunciando che l’incasso della serata sarà utilizzato per il sostentamento di giovani e famiglie giunte recentemente a Napoli dalla striscia di Gaza.

Ci saranno tra gli altri ma si tratta di un primo elenco di artisti e di persone che testimonieranno con la loro presenza la vicinanza e la solidarietà al popolo palestinese:

Fiorella Mannoia, Lina Sastri, Moni Ovadia, il regista Edoardo De Angelis, Eugenio Bennato, – Le ORME, Dario Sansone CALIBRO 35, FANALI, Daniele Russo, Eduardo Castaldo, TEATRI35 LE TABLEAU VIVANT, l’ orchestra MUSICA CONTRO IL SILENZIO, il primo violino del San Carlo Gabriele Pierannunzi, il rapper KENTO, Pierpaolo Capovilla, Omar Suleiman e Massimo Mollo dallo spettacolo teatrale Maria di Gaza.

Luigi Daniele e Micaela Frulli giuristi, Mustafa Barghuthi presidente dell’ ONG Medical Relief, Luisa Morgantini Assopace Palestina, Mimmo Lucano sindaco di Riace, RUBA SALIH antropologa all’Università di Bologna • Maria Elena Dalìa portavoce di Global Movement to Gaza e Tony La Piccirella di Global Sumud FLOTILLA, in collegamento da Gaza Giorgio Monti coordinatore medico di EMERGENCY, Francesca Albanese relatrice speciale ONU per la Palestina ( in collegamento).

La serata sarà presentata da Sara Lotta e Dalal Suleiman.

Per info sull’acquisto dei biglietti: info@pergaza.it, prevendite abituali, teatro bellini 0815499688

www.vivaticket.com/it/ticket/life-for-gaza-senza-tregua/292473