Presso la Biblioteca del Seminario Vescovile della Diocesi di Caserta si è tenuto il settimo incontro dedicato al Malato Oncologico, nell’ambito del Corso di formazione della Pastorale Della Salute, di cui è direttore don Antonello Giannotti, corso fortemente voluto dal Vescovo Mons. Pietro Lagnese. Il settimo appuntamento coordinato dal dott. Giancarlo Infante con la collaborazione di Antonietta Rispoli ha riscosso il plauso dei cento iscritti. Tema di questo penultimo incontro è stato l’ASSISTENZA DEI VOLONTARI AL PAZIENTE ONCOLOGICO TERMINALE, diretto dall’Oncologo dott. Ortensio Letizia. Con il dott. Letizia hanno relazionato la psicologa dott.ssa Angela Cangiano, il dott. Giovanni Sarcinella direttore dell’Hospice e cure palliative di S. Felice a Cancello e la dott.ssa Carmela Iodice dirigente responsabile della farmacia del distretto ASL Ce. La “Mission “ di questo incontro ha posto al centro dell’attenzione, l’importanza di conoscere i bisogni assistenziali dei pazienti oncologici terminali, per poter dare ai volontari della Pastorale della Salute, la possibilità di entrare in empatia con loro e le loro famiglie al loro domicilio, per mantenere viva la speranza nell’affrontare insieme e non in solitudine, la fase terminale con dignità e la consapevolezza di aver lasciato traccia della propria esistenza.