Si conclude con successo il tour dell’Appia Week 2026.

L’Appia Week 2026 si è conclusa con un grandissimo successo di pubblico e partecipazione, consolidando il ruolo della Regina Viarum come asse portante del turismo lento, della mobilità sostenibile e della valorizzazione culturale dopo il suo riconoscimento come patrimonio UNESCO. L’evento si è svolto dal 1 al 7 giugno 2026 lungo l’intero tracciato storico, coinvolgendo attivamente decine di comunità locali, associazioni e istituzioni.

I momenti salienti e le iniziative principali che hanno caratterizzato questa edizione includono:

Cicloturismo e mobilità sostenibile

Appia in Bici 2026: organizzato da FIAB Roma Ruotalibera da domenica 31 maggio a venerdì 5 giugno 2026. Il viaggio, nato per celebrare il riconoscimento dell’Appia Antica come patrimonio UNESCO, ha previsto un percorso ciclo-turistico da Benevento a Brindisi sulle tracce della Regina Viarum attraversando, in Campania, Sannio e Irpinia, configurandosi come un punto di partenza ufficiale del viaggio presso l’Arco di Traiano.

Apice: nota per i resti del monumentale Ponte Rotto di epoca romana.

Mirabella Eclano: sede dell’area archeologica di Aeclanum, tappa fondamentale lungo la Via Appia.

Grottaminarda: Comune di passaggio nella valle dell’Ufita.

Gesualdo e Frigento: borghi storici irpini inclusi nelle varianti di percorso.

Bisaccia: sede di tappa e importante snodo logistico, con il suo Castello Ducale, prima di scendere verso la Basilicata.

Melfi: superato il confine campano, la carovana si dirige verso le pendici del Monte Vulture.

Basilicata: Vulture-Melfese.

Rapolla: nota città termale poco distante da Melfi.

Venosa: città natale del poeta Orazio e colonia romana cruciale per l’Appia Antica, sede di tappa fissa.

Potentino :Palazzo San Gervasio.

Puglia: (Alta Murgia e Salento).

Gravina in Puglia: suggestiva città rupestre e sede di tappa nell’area murgiana.

Matera: Basilicata, ma inserita storicamente nella stessa tratta logistica pugliese/murgiana).

Taranto: la “Città dei due mari”, storico snodo costiero prima di svoltare definitivamente verso l’Adriatico.

Mesagne: antico centro messapico che precede l’arrivo sulla costa.

Brindisi: traguardo finale del viaggio, dove le storiche Colonne Romane indicano ufficialmente il termine della Regina Viarum.

Tappa-evento a Terracina : Sabato 6 giugno Legambiente ha guidato visitatori e ciclisti nell’evento “Alla ricerca dell’Appia perduta: il Cammino di Traiano” , valorizzando il Pisco Montano e le Esedre imperiali recentemente riqualificate.

Pedalate interregionali : Gli appassionati di bicicletta hanno percorso splendidi itinerari di gruppo, come le tratte da Caserta a Benevento e in Irpinia, o l’iniziativa lungo l’Ofanto guidata dalla FIAB.

Aperture straordinarie e archeologia

Tres Tabernae : Domenica 7 giugno la Soprintendenza ha organizzato un’apertura straordinaria con visite guidate gratuite e bus navetta speciali all’area archeologica situata a Cisterna di Latina.

Incontri culturali: Ad Arienzo si è tenuto il convegno centrale della rassegna, che ha gettato le basi per nuovi progetti formativi e cantieri culturali legati all’identità della storica via romana.

Alcuni dei momenti più significativi di questa edizione:

Mobilità green : la straordinaria ciclopasseggiata a Terracina alla scoperta del Cammino di Traiano.

Archeologia e storia : l’apertura straordinaria dei resti di Tres Tabernae a Cisterna di Latina.

Futuro e cultura : i convegni e gli incontri ad Arienzo e lungo le tratte interne per lo sviluppo del territorio.

La forza di questa Appia Week è stata proprio la capacità di unire l’enogastronomia locale, la tutela ambientale e la riscoperta storica in una grande festa diffusa che ha unito territori e persone sotto il segno del patrimonio comune. Un approfondimento sul diario di viaggio completo con tutti i principali eventi di questa edizione indimenticabile:

Il Cammino a Piedi e i Festival (Tratto Romano ed Etrusco)

Appia a Piedi 2026 si è svolta dall’1 all’ 8 giugno 2026, inserendosi nel più ampio programma nazionale. Si è trattato di un grande cammino collettivo e itinerante lungo i territori della Regina Viarum, finalizzato a promuovere il turismo lento e sostenibile dopo l’inserimento dell’Appia nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Partenza da Roma attraversando Albano Laziale, Ariccia, Genzano, Velletri, Cisterna di Latina, Terracina, Itri, Formia e Minturno, Cellole, Baia Azzurra, Mondragone, Falciano, Carinola, Sessa Aurunca, Caserta, Benevento.

Roma – Ariccia – Genzano – Cisterna : la manifestazione è partita l’1 e il 2 giugno con le storiche camminate a piedi lungo i primi flussi del basolato antico.

Roma (Villa Lazzaroni) : il Villa Lazzaroni Summer Festival e il Concerto Inaugurale del Festival Euro Mediterraneo hanno animato le serate romane della settimana.

Ciampino : sosta rigenerante e condivisione per tutti i partecipanti presso il Bici Grill al X Miglio a Santa Maria delle Mole.

Velletri: apertura continuativa per tutta la settimana del Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani.

Ciclostaffette, Mobilità Dolce e Archeologia

Terracina : sabato 6 giugno ha visto la grande tappa cicloturistica “Alla ricerca dell’Appia perduta: il Cammino di Traiano” , guidata da Legambiente tra il Pisco Montano, la Grande Esedra e la Piccola Esedra riqualificata.

Latina & Foro Appio : domenica clou con la passeggiata alla scoperta dell’Agro Pontino, seguita da un talk culturale su paesaggio e memoria con aperitivo finale.

Norma: visite speciali, laboratori e percorsi guidati all’interno del Museo e Parco Archeologico dell’Antica Norba.

Tradizioni, Enogastronomia e Musica (Sud Pontino e Campania)

Cori : l’iniziativa “Sapor d’antico” ha unito la valorizzazione storica ai sapori della tradizione locale.

Da Fondi a Minturno : l’itinerario “Viaggio lungo la Via degli Imperatori” ha fuso insieme archeologia e degustazioni culinarie ispirate all’antica Roma.

Comprensorio di Minturnae : gran finale domenica pomeriggio con l’evento “Camminare verso la Musica sulla Regina Viarum” , caratterizzato da una visita guidata e dal concerto del South Zone Saxophone Quartet.

Itri e Monte San Biagio : escursioni cicloturistiche dedicate alle storie dei Romani a Minturnae e alle leggende dei briganti di Itri.

In Campania (Caserta, Benevento e Irpinia) : la Fiab ha coordinato splendidi percorsi interregionali in bicicletta coprendo oltre 170 km della via Appia e dell’Appia Traiana.

Roma-Istanbul: menzione speciale per l’incredibile spedizione transnazionale a piedi e in bici Appia Egnatia, partita da Roma verso l’Albania, la Grecia e la Turchia.

Il Gran Finale e la Ciclostaffetta in PUGLIA!

Gravina in Puglia : l’epicentro pugliese della settimana! Il 2 giugno è partito il grande Trekking e Corsa Libera verso Dolcecanto. Nel weekend spazio alle visite guidate della Pro Loco nel suggestivo rione di San Michele delle Grotte, alle aperture del Museo Capitolare e della Fondazione Santomasi, e al Progetto Piano Estate. Il 7 giugno si è chiusa qui la Ciclostaffetta ufficiale.

Cisterna – Velletri – Roma : domenica 7 giugno la Ciclostaffetta di chiusura ha riunito gli appassionati delle due ruote lungo i territori interni.

Caserta – Benevento (e Appia Traiana): Focus centrale della settimana per esplorare in bicicletta la ricchezza archeologica dell’interno campano.

Arienzo: Ha ospitato il convegno centrale dell’Appia Week 2026, volto a lanciare nuovi progetti formativi e di sviluppo turistico locale.

Mondragone e Sessa Aurunca: Tappe dedicate alla continuità territoriale con eventi pedonali e ciclistici (es. “Appia in Campania in bici” e “Appia a Piedi”) per connettere il confine laziale con l’area casertana.

Grande pedalata collettiva: Sabato 6 giugno, con partenza da Piazza Carlo di Borbone (Caserta) per unire ciclisti e appassionati lungo il percorso storico.

Frigento – Bisaccia e la Melfi – Bisaccia le due tratte cicloturistiche si sono incrociate nello stesso giorno per unire simbolicamente Campania e Basilicata presso la struttura bike-friendly ⁠Domus Romulea di Bisaccia.

Bari e Costa Adriatica : martedì 2 giugno ha preso il via la grande Randonnée di Bari (organizzata dal Mountain Bike Club Bari) che ha unito Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare e Monopoli. Attiva anche la Ciclostaffetta Polignano-Bari.

Lungo l’Ofanto : FIAB Bari Ruotalibera ha guidato la pedalata naturalistica e storica “Seguendo l’Ofanto” per l’intera settimana.

Da Gravina a Taranto e Brindisi : giovedì 4 giugno è partita la pedalata Appia in Bici Gravina-Taranto , proseguita il 5 giugno con la tratta Taranto-Brindisi legando i due mari.

Sabato 6 giugno Brindisi ha festeggiato l’arrivo trionfale del Cicloviaggio FIAB da Roma .

Spedizione Internazionale: da segnalare lo storico imbarco da Brindisi della Colonna della Civiltà, partita da Roma per esser consegnata ad Adriano Tegas, Presidente dell’associazione Kratos a Massafran, dopo aver raccolto decine di testimonianze lungo il percorso, anche di Ginosa Laterza e Castellaneta. Tutto il tragitto ha interessato Via Appia e Via Egnatia in Italia, Albania, Macedonia del Nord, Grecia e Turchia.

Un ringraziamento speciale a chi ha camminato, pedalato, organizzato, circa 87 associazioni coinvolte, e vissuto questa settimana di pura energia e bellezza. L’Appia non è solo storia, è un cammino vivo che unisce l’Italia!

Ripercorri i dettagli e scopri i progetti futuri su: www.appiaweek.it