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Si conclude con successo il tour dell’Appia Week 2026.

Un altro anno straordinario per l'Appia Week. Grandi numeri in termini di partecipazone. Già nuove idee per la prossima edizione.

Di Antonio Frascione

L’Appia Week 2026 si è conclusa con un grandissimo successo di pubblico e partecipazione, consolidando il ruolo della Regina Viarum come asse portante del turismo lento, della mobilità sostenibile e della valorizzazione culturale dopo il suo riconoscimento come patrimonio UNESCO. L’evento si è svolto dal 1 al 7 giugno 2026 lungo l’intero tracciato storico, coinvolgendo attivamente decine di comunità locali, associazioni e istituzioni. 

I momenti salienti e le iniziative principali che hanno caratterizzato questa edizione includono:

Cicloturismo e mobilità sostenibile

  • Appia in Bici 2026: organizzato da FIAB Roma Ruotalibera da domenica 31 maggio a venerdì 5 giugno 2026. Il viaggio, nato per celebrare il riconoscimento dell’Appia Antica come patrimonio UNESCO, ha previsto un percorso ciclo-turistico da Benevento a Brindisi sulle tracce della Regina Viarum attraversando, in Campania, Sannio e Irpinia, configurandosi come un punto di partenza ufficiale del viaggio presso l’Arco di Traiano.

  • Apice: nota per i resti del monumentale Ponte Rotto di epoca romana.

  • Mirabella Eclano: sede dell’area archeologica di Aeclanum, tappa fondamentale lungo la Via Appia.

  • Grottaminarda: Comune di passaggio nella valle dell’Ufita.

  • Gesualdo e Frigento: borghi storici irpini inclusi nelle varianti di percorso.

  • Bisaccia: sede di tappa e importante snodo logistico, con il suo Castello Ducale, prima di scendere verso la Basilicata.

  • Melfi: superato il confine campano, la carovana si dirige verso le pendici del Monte Vulture.

  • Basilicata: Vulture-Melfese.

  • Rapolla: nota città termale poco distante da Melfi.

  • Venosa: città natale del poeta Orazio e colonia romana cruciale per l’Appia Antica, sede di tappa fissa.

  • Potentino:Palazzo San Gervasio.

  • Puglia: (Alta Murgia e Salento).

  • Gravina in Puglia: suggestiva città rupestre e sede di tappa nell’area murgiana.

  • Matera: Basilicata, ma inserita storicamente nella stessa tratta logistica pugliese/murgiana).

  • Taranto: la “Città dei due mari”, storico snodo costiero prima di svoltare definitivamente verso l’Adriatico.

  • Mesagne: antico centro messapico che precede l’arrivo sulla costa.

  • Brindisi: traguardo finale del viaggio, dove le storiche Colonne Romane indicano ufficialmente il termine della Regina Viarum.

  • Tappa-evento a Terracina: Sabato 6 giugno Legambiente ha guidato visitatori e ciclisti nell’evento “Alla ricerca dell’Appia perduta: il Cammino di Traiano”, valorizzando il Pisco Montano e le Esedre imperiali recentemente riqualificate. 
  • Pedalate interregionali: Gli appassionati di bicicletta hanno percorso splendidi itinerari di gruppo, come le tratte da Caserta a Benevento e in Irpinia, o l’iniziativa lungo l’Ofanto guidata dalla FIAB.

Aperture straordinarie e archeologia

  • Tres Tabernae: Domenica 7 giugno la Soprintendenza ha organizzato un’apertura straordinaria con visite guidate gratuite e bus navetta speciali all’area archeologica situata a Cisterna di Latina. 

  • Incontri culturali: Ad Arienzo si è tenuto il convegno centrale della rassegna, che ha gettato le basi per nuovi progetti formativi e cantieri culturali legati all’identità della storica via romana. 

Alcuni dei momenti più significativi di questa edizione:

  • Mobilità green: la straordinaria ciclopasseggiata a Terracina alla scoperta del Cammino di Traiano.
  • Archeologia e storia: l’apertura straordinaria dei resti di Tres Tabernae a Cisterna di Latina.
  • Futuro e cultura: i convegni e gli incontri ad Arienzo e lungo le tratte interne per lo sviluppo del territorio.

La forza di questa Appia Week è stata proprio la capacità di unire l’enogastronomia locale, la tutela ambientale e la riscoperta storica in una grande festa diffusa che ha unito territori e persone sotto il segno del patrimonio comune. Un approfondimento sul diario di viaggio completo con tutti i principali eventi di questa edizione indimenticabile:

Il Cammino a Piedi e i Festival (Tratto Romano ed Etrusco)

  • Appia a Piedi 2026 si è svolta dall’1 all’ 8 giugno 2026, inserendosi nel più ampio programma nazionale. Si è trattato di un grande cammino collettivo e itinerante lungo i territori della Regina Viarum, finalizzato a promuovere il turismo lento e sostenibile dopo l’inserimento dell’Appia nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. Partenza da Roma attraversando Albano Laziale, Ariccia, Genzano, Velletri, Cisterna di Latina, Terracina, Itri, Formia e Minturno, Cellole, Baia Azzurra, Mondragone, Falciano, Carinola, Sessa Aurunca, Caserta, Benevento. 

  • Roma – Ariccia – Genzano – Cisterna: la manifestazione è partita l’1 e il 2 giugno con le storiche camminate a piedi lungo i primi flussi del basolato antico.

  • Roma (Villa Lazzaroni): il Villa Lazzaroni Summer Festival e il Concerto Inaugurale del Festival Euro Mediterraneo hanno animato le serate romane della settimana.

  • Ciampino: sosta rigenerante e condivisione per tutti i partecipanti presso il Bici Grill al X Miglio a Santa Maria delle Mole.

  • Velletri: apertura continuativa per tutta la settimana del Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani.

Ciclostaffette, Mobilità Dolce e Archeologia 

  • Terracina: sabato 6 giugno ha visto la grande tappa cicloturistica “Alla ricerca dell’Appia perduta: il Cammino di Traiano”, guidata da Legambiente tra il Pisco Montano, la Grande Esedra e la Piccola Esedra riqualificata.

  • Latina & Foro Appio: domenica clou con la passeggiata alla scoperta dell’Agro Pontino, seguita da un talk culturale su paesaggio e memoria con aperitivo finale.

  • Norma: visite speciali, laboratori e percorsi guidati all’interno del Museo e Parco Archeologico dell’Antica Norba.

Tradizioni, Enogastronomia e Musica (Sud Pontino e Campania)

  • Cori: l’iniziativa “Sapor d’antico” ha unito la valorizzazione storica ai sapori della tradizione locale.

  • Da Fondi a Minturno: l’itinerario “Viaggio lungo la Via degli Imperatori” ha fuso insieme archeologia e degustazioni culinarie ispirate all’antica Roma.

  • Comprensorio di Minturnae: gran finale domenica pomeriggio con l’evento “Camminare verso la Musica sulla Regina Viarum”, caratterizzato da una visita guidata e dal concerto del South Zone Saxophone Quartet.

  • Itri e Monte San Biagio: escursioni cicloturistiche dedicate alle storie dei Romani a Minturnae e alle leggende dei briganti di Itri.

  • In Campania (Caserta, Benevento e Irpinia): la Fiab ha coordinato splendidi percorsi interregionali in bicicletta coprendo oltre 170 km della via Appia e dell’Appia Traiana.

  • Roma-Istanbul: menzione speciale per l’incredibile spedizione transnazionale a piedi e in bici Appia Egnatia, partita da Roma verso l’Albania, la Grecia e la Turchia.

Il Gran Finale e la Ciclostaffetta in PUGLIA! 

  • Gravina in Puglia: l’epicentro pugliese della settimana! Il 2 giugno è partito il grande Trekking e Corsa Libera verso Dolcecanto. Nel weekend spazio alle visite guidate della Pro Loco nel suggestivo rione di San Michele delle Grotte, alle aperture del Museo Capitolare e della Fondazione Santomasi, e al Progetto Piano Estate. Il 7 giugno si è chiusa qui la Ciclostaffetta ufficiale.

  • Cisterna – Velletri – Roma: domenica 7 giugno la Ciclostaffetta di chiusura ha riunito gli appassionati delle due ruote lungo i territori interni.

  • Caserta – Benevento (e Appia Traiana): Focus centrale della settimana per esplorare in bicicletta la ricchezza archeologica dell’interno campano.

  • Arienzo: Ha ospitato il convegno centrale dell’Appia Week 2026, volto a lanciare nuovi progetti formativi e di sviluppo turistico locale.

  • Mondragone e Sessa Aurunca: Tappe dedicate alla continuità territoriale con eventi pedonali e ciclistici (es. “Appia in Campania in bici” e “Appia a Piedi”) per connettere il confine laziale con l’area casertana.

  • Grande pedalata collettiva: Sabato 6 giugno, con partenza da Piazza Carlo di Borbone (Caserta) per unire ciclisti e appassionati lungo il percorso storico.

  • Frigento – Bisaccia e la Melfi – Bisaccia le due tratte cicloturistiche si sono incrociate nello stesso giorno per unire simbolicamente Campania e Basilicata presso la struttura bike-friendly ⁠Domus Romulea di Bisaccia.

  • Bari e Costa Adriatica: martedì 2 giugno ha preso il via la grande Randonnée di Bari (organizzata dal Mountain Bike Club Bari) che ha unito Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare e Monopoli. Attiva anche la Ciclostaffetta Polignano-Bari.

  • Lungo l’Ofanto: FIAB Bari Ruotalibera ha guidato la pedalata naturalistica e storica “Seguendo l’Ofanto” per l’intera settimana.

  • Da Gravina a Taranto e Brindisi: giovedì 4 giugno è partita la pedalata Appia in Bici Gravina-Taranto, proseguita il 5 giugno con la tratta Taranto-Brindisi legando i due mari.

  • Sabato 6 giugno Brindisi ha festeggiato l’arrivo trionfale del Cicloviaggio FIAB da Roma.

  • Spedizione Internazionale: da segnalare lo storico imbarco da Brindisi della Colonna della Civiltà, partita da Roma per esser consegnata ad Adriano Tegas, Presidente dell’associazione Kratos a Massafran, dopo aver raccolto decine di testimonianze lungo il percorso, anche di Ginosa Laterza e Castellaneta. Tutto il tragitto ha interessato Via Appia e Via Egnatia in Italia, Albania, Macedonia del Nord, Grecia e Turchia.

Un ringraziamento speciale a chi ha camminato, pedalato, organizzato, circa 87 associazioni coinvolte, e vissuto questa settimana di pura energia e bellezza. L’Appia non è solo storia, è un cammino vivo che unisce l’Italia! 

Ripercorri i dettagli e scopri i progetti futuri su: www.appiaweek.it

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