Si è dimesso il sindaco Trombetta.

Dopo gli screzi e le difficoltà imposte dai consiglieri che si sono sottratti alla maggioranza, il sindaco Trombetta ha preso la decisione più sofferta, ma più coerente, si è dimesso.

Restano ancora venti giorni di tempo prima che le dimissioni diventino definitive, già da oggi sono ripresi i colloqui con centro sinistra e campo largo, ma da quanto trapela le condizioni imposte dalle minoranze non soddisfano il sindaco dimissionario. I cittadini marcianisani, auspicano che vada a buon fine il tentativo di ritrovare una giunta, per non ritornare nelle “grinfie” dell’immobilismo di un altro commissariamento. Purtroppo sono oramai alcuni decenni, che le sindacature a marcianise terminano anzitempo sempre allo stesso modo. cercheremo di tenervi aggiornati sugli sviluppi.