Silent hour: shopping inclusivo e sostenibile una volta a settimana

Il Centro Commerciale Campania introduce

la Silent Hour per uno shopping più inclusivo

Il Centro Commerciale Campania, introduce la Silent Hour, una nuova iniziativa che si inserisce nel quadro delle politiche di Responsabilità Sociale d’Impresa Act4Good, il programma globale attraverso cui Klépierre integra inclusione, accessibilità e sostenibilità nella gestione quotidiana dei propri centri commerciali in Europa.

Ogni mercoledì, dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 16:00, il Centro riduce intenzionalmente gli stimoli sonori negli spazi comuni. La musica viene abbassata, gli annunci vocali limitati allo stretto necessario e l’ambiente complessivo reso più quieto e armonioso, per favorire un’esperienza di visita più serena e rispettosa delle diverse sensibilità.

La Silent Hour rappresenta una declinazione concreta dei principi di Act4Good, che riconoscono il ruolo dei centri commerciali come spazi di vita, relazione e servizio alla comunità, progettati per essere realmente accessibili e accoglienti per tutti.

L’iniziativa è pensata in particolare per persone con ipersensibilità sensoriale, persone nello spettro autistico, anziani, famiglie con bambini neurodivergenti e per chiunque preferisca vivere lo shopping in un contesto più tranquillo, con meno stimoli e maggiore comfort. Presso l’Info Point del Centro sono inoltre disponibili, su richiesta, cuffie antirumore per neonati, bambini e adulti, a supporto di un’esperienza ancora più inclusiva.

Con la Silent Hour, il Centro Commerciale Campania dà piena attuazione alle politiche di Klépierre in materia di inclusione e accessibilità, confermando un approccio strutturale e continuativo che va oltre l’evento singolo e si traduce in pratiche operative quotidiane.

“L’inclusione non è un’iniziativa straordinaria, ma un’abitudine”, sottolinea la direzione del Centro. “La Silent Hour è un ulteriore passo nel percorso che ci vede impegnati a costruire spazi sempre più attenti ai bisogni reali delle persone e delle comunità che vivono il Centro ogni giorno”.