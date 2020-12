SOLD OUT I TRENI PER LE FESTIVITA’ DI NATALE

Sono praticamente sold out tutti i biglietti sui treni Frecciarossa in partenza da Milano per il sud Italia del prossimo fine settimana, dopo che con il mantenimento delle norme sul distanziamento si sono dimezzati i posti vendibili sui treni. Al momento risulta infatti prenotabile solo un convoglio sabato 8 agosto per Napoli. Migliore, anche se non di molto, la situazione per Roma, per cui c’è un treno prenotabile anche domenica.

Intanto l’assessore ai Trasporti della Lombardia difende l’ordinanza della Regione che ha dato il via libera all’uso di tutti i posti a sedere su treni, bus e metro. E facendolo attacca il governo e i partiti che lo sostengono. La decisione della Lombardia è «in linea con i risultati dei dati sanitari lombardi delle ultime settimane» e comunque uguale a quella presa da altre Regioni del Nord, come Piemonte e Liguria. Dunque «sorprende – osserva in una nota – che le forze di Governo contestino la nostra ordinanza ma non abbiano fatto altrettanto, a suo tempo, verso gli analoghi provvedimenti delle altre Regioni». «Le incertezze delle ultime ore – aggiunge criticando la marcia indietro a livello nazionale – segnalano una volta di più, la mancanza di una regia a livello nazionale in grado di affrontare la complessità dei problemi», come quello del ritorno a scuola degli studenti che utilizzano i mezzi pubblici. «Restiamo aperti al dialogo e alla volontà di trovare soluzioni condivise, ma – conclude – non accettiamo attacchi strumentali e sconclusionati».

Il Piemonte non è nelle condizioni di eliminare il distanzamento a bordo dei mezzi pubblici, come previsto dall’ordinanza del ministro Speranza. Lo afferma l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, interpellato dall’ANSA. «Ci faremo sentire presso il governo affinché la situazione venga sanata», aggiunge l’assessore del Piemonte, dove il distanziamento sui treni regionali non esiste più dal 10 luglio. «Abbiamo migliaia di utenti che rimarranno a piedi, che non potranno svolgere la loro attività lavorativa e non potranno nemmeno andare in vacanza…».