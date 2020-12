Spaccio di sostanze stupefacenti , arrestato uomo a San Nicola La Strada

Decorsa notte, in San Nicola La Strada, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Caserta hanno tratto in arresto, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente, un 21enne originario del Gambia e residente a Casagiove (ce).

Il giovane è stato sorpreso dai militari dell’Arma presso la villa comunale di San Nicola La Strada (ce), mentre cedeva n.1 dose di hashish ad un 39enne di Recale (Ce) che verrà segnalato alla competente Prefettura per la relativa violazione amministrativa.

La successiva perquisizione personale e dell’area posta nelle immediate vicinanze dell’episodio di spaccio ha consentito ai militari dell’Arma di rinvenire e sequestrare, a carico del cittadino ganese, ulteriori 39 dosi di hashish 558 grammi circa della medesima sostanza stupefacente.

Nel corso della mattinata odierna, presso le aule giudiziarie della Procura di Santa Maria Capua Vetere, è stato celebrato il giudizio per rito direttissimo a seguito del quale è stato convalidato l’arresto e condannato a 18 mesi di reclusione (pena sospesa), 10.000 euro di multa ed espulsione dal territorio nazionale a pena espiata.