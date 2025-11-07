CronacaAttualitàCronaca

Sparatoria in strada, in pieno centro.

Di Nunzia Sannino

Ieri sera intorno alle 20.00  sono stati sparati una serie di colpi di pistola, in pieno centro a Torre Annunziata, una vera e propria stesa per la Polizia che sta  indagando su quanto accaduto  nella zona di corso Vittorio Emanuele a quell’ora ancora affollata.

Secondo quanto emerge dalle indagini degli inquirenti,  quattro colpi di pistola sarebbero stati esplosi contro un’auto ferma in sosta. Tanto spavento tra i presenti, anche con urla e un fuggi-fuggi generale. Ora gli agenti, che hanno effettuato i rilievi del caso, stanno provando a risalire all’intestatario dell’auto e ai possibili motivi del raid che non ha provocato ne morti e ne  feriti.

 