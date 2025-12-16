Stelle di Natale. Star della musica per un Natale di pace

Domenica 21 dicembre 2025, alle ore 19.00, a Napoli, presso la Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella (Via San Pietro a Majella, 35) Passioni classiche (ingresso libero fino a esaurimento posti), con la Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Stefano Pagliani e il violinista di fama mondiale Il’JA GRUBERT: appuntamento con la grande musica classica per tutti, dal Bach più amato alle brillanti invenzioni di Henrik Wieniawski. Passioni classiche è l’evento conclusivo della rassegna della N.O.S. Stelle di Natale, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Altri Natali”.

Passioni classiche

La Nuova Orchestra Scarlatti e una star del concertismo internazionale, il violinista IL’JA GRUBERT

CONCERTO A INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Il’ja Grubert, violinista lettone naturalizzato olandese, è una delle leggende viventi del concertismo mondiale: giovanissimo vincitore dei due più importanti concorsi violinistici – il Paganini di Genova (1977) e il Čajkovskij di Mosca (1978) – ha poi intrapreso una carriera internazionale.

In programma il Concerto per due violini e orchestra BWV 1043 di Johann Sebastian Bach, capolavoro di energia sonora, punteggiata dalla tenerezza dello splendido Largo centrale; accanto a Il’ja Grubert, al secondo violino solista il giovane Mattia Pagliani. Il’ja Grubert sarà protagonista anche del sogno lirico del Poème op. 25 per violino e orchestra, una pagina del 1896 del francese Ernest Chausson, e dell’evocativo Souvenir de Moscou del grande violinista e compositore polacco Henrik Wieniawski (1835-1880). In programma ancora Wieniawski con il brillante virtuosismo delle Variazioni su un tema originale, affidate al violino solista di Mattia Pagliani.