Storia di Casolla. Parte il secondo ciclo di incontri

Caserta- Riprende giovedì 20 ottobre il ciclo di conferenze ” Conversando sulla storia di Casolla”. Gl incontri, ideati da Giuseppe Vozza che è anche il principale relatore, prendono spunto dalla sua opera letteraria sulla storia della frazione del capoluogo e accompagnano i partecipanti in un viaggio attraverso racconti, storie ed aneddoti riguardanti il piccolo borgo ai piedi dei colli tifatini. Ricordiamo che Giuseppe Vozza è stato nominato di recente dal sindaco Carlo Marino proprio consulente onorario per il Comune di Caserta per la rivalutazione e per il rafforzamento delle frazioni pedemontane nell’ottica di una migliore e maggiore conoscenza storico-culturale e per eventuali sviluppi socio-economico-turistici. Don Antonio Di Nardo, il nuovo arciprete di Casolla ha dato la sua disponibilità ad essere presente nella maggior parte degli incontri. Di seguito la locandina con il calendario degli incontri programmati che si terranno, di giovedì, nell’arciconfraternita di Maria SS. Addolorata a Casolla appunto: