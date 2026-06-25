Stranormanna 2026, al via il conto alla rovescia: il 10 luglio la presentazione con il nuovo Villaggio della Salute

AVERSA – È iniziato il conto alla rovescia per la Stranormanna 2026. La manifestazione sarà presentata ufficialmente il prossimo 10 luglio nella cornice dello Zodiaco di Aversa, con un’edizione che punta a rafforzare il legame tra sport, prevenzione e solidarietà. La principale novità sarà il “Villaggio della Salute”, spazio dedicato al benessere psicofisico e alla promozione della cultura della prevenzione. Un progetto che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole trasformare la corsa in un momento di partecipazione collettiva e attenzione alla salute. «Vogliamo che la Stranormanna diventi il simbolo di una città che si prende cura di se stessa», ha dichiarato il patron Peppe Andreozzi, sottolineando il ruolo dello sport come strumento di inclusione e coesione sociale. Un pensiero è stato rivolto anche a Lorenzo Laudadio, storico amico e mascotte della manifestazione. Attorno all’evento si sta formando una rete composta da associazioni sportive, enti del terzo settore e realtà del territorio. Tra i partner già confermati figurano LILT Caserta, AISM, ECAN, GS Aversa Volley e Pro Loco Aversa Normanna. Durante la conferenza stampa saranno svelati percorsi, programma e iniziative dell’edizione 2026.

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