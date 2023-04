Successo per l’evento “Crescere Sportivamente: Motivazione”

L’evento “Crescere Sportivamente: Motivazione” tenutosi ieri, 27 Aprile 2023, presso la sala consiliare del comune di Frattamaggiore, è stato un grande successo. Non solo ha visto la partecipazione di importanti personalità del mondo dello sport e della disabilità, ma ha anche avuto il sostegno del Sindaco Marco Antonio Del Prete, che ha aperto i lavori con i suoi saluti istituzionali.

Desideriamo ringraziare il Sindaco Del Prete per aver ospitato questo evento e per aver dimostrato il suo sostegno alle tematiche dello sport e dell’inclusione. Un ringraziamento speciale va anche alla psicologa dello sport e psicoterapeuta Claudia Faggiano, al fondatore di Icaro Consorzio di Coop. Sociali Onlus Prof Gabriele Capitelli, al Prof Ciro Pizzo dell’Università Suor Orsola Benincasa, alla Dott.ssa Antonella Cerbasi, alla docente D’Angelo Ermelinda del 1° Circolo Didattico “Enrico Fermi”, al Consigliere Nazionale CNS Libertas Pietro Esposito, alla campionessa del mondo di nuoto paralimpico Angela Procida e all’autore del libro “Io lui è la Tourette” Antonio Laudadio per aver condiviso le loro esperienze e conoscenze. Vogliamo anche ringraziare Gennaro del Prete della LAFRA onlus per aver facilitato l’organizzazione dell’iniziativa.

In particolare, desideriamo ringraziare le ragazze e i ragazzi del 1° Circolo Didattico “Enrico Fermi” di Frattamaggiore che sono intervenuti all’evento, dimostrando il loro interesse e la loro passione per lo sport e per l’inclusione.

Questo evento è stato un importante momento di confronto e di scambio di esperienze tra esperti del settore e persone con disabilità, dimostrando ancora una volta che lo sport può essere uno strumento potente per la crescita personale e l’inclusione sociale.

Ancora una volta, vogliamo ringraziare il Sindaco Del Prete e tutti gli intervenuti per aver contribuito a rendere questo evento un successo e per aver dimostrato il loro impegno verso l’inclusione e lo sport per tutti.