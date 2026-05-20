Tavola Rotonda sul bullismo all’Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria”

Caserta. Si è svolta oggi, 20 maggio 2026, presso l’Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria” di Caserta, una tavola rotonda dedicata al tema del bullismo, organizzata nell’ambito del My Fest.

Al centro dell’iniziativa il cortometraggio M.I.A., presentato lo scorso 7 maggio al Festival di Giffoni, utilizzato come punto di partenza per un confronto aperto e costruttivo tra studenti, docenti ed esperti sul fenomeno del bullismo e sulle sue conseguenze sociali ed emotive.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione e dialogo, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani una maggiore consapevolezza sui temi del rispetto, dell’inclusione e dell’ascolto reciproco.

Attraverso il progetto M.I.A., l’Istituto Salesiano di Caserta conferma il proprio impegno educativo nella prevenzione del disagio giovanile e nella diffusione di valori legati alla solidarietà e alla convivenza civile.