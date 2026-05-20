Legalità e tutela del territorio, protocollo tra Consorzio di Bonifica e Libera

Il Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno e l’associazione Libera sottoscriveranno giovedì 21 maggio, alle ore 11, presso la sede del Consorzio in via Roma 80, Caserta, un Protocollo d’Intesa finalizzato alla promozione della cultura della legalità, della trasparenza amministrativa e della cittadinanza attiva.

L’iniziativa rientra nel programma della “Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione 2026”, promossa dal Consorzio sul tema “L’acqua coltiva la pace”.

Il protocollo prevede attività congiunte di formazione, sensibilizzazione e monitoraggio civico sui temi della legalità, della tutela ambientale e del contrasto alle mafie e alla corruzione, coinvolgendo istituzioni, associazioni e territorio.