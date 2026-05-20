Al via SaniDays 2026, a Roma quattro giorni dedicati a salute, prevenzione, benessere e cittadinanza attiva.

Riceviamo da SCAI Comunicazione S.r.l. Società Benefit e pubblichiamo.

È ufficialmente iniziata oggi, presso Industrie Fluviali, la seconda edizione di SaniDays, la manifestazione dedicata alla salute, alla prevenzione e al benessere, in programma a Roma fino al 23 maggio 2026. Con il claim “Vieni a vedere come stai”, SaniDays conferma la propria vocazione: avvicinare le persone alla prevenzione, rendendo la salute più accessibile, concreta e quotidiana. Per quattro giorni cittadini e cittadine potranno partecipare gratuitamente a visite, screening, consulenze, talk divulgativi, attività pratiche e momenti di incontro con medici, specialisti, istituzioni, associazioni, imprese, creator e professionisti della salute. L’edizione 2026 affronta alcune delle tematiche oggi più rilevanti per la salute individuale e collettiva: prevenzione, salute della donna, benessere psicologico, nutrizione, movimento e sport, longevità, salute digitale, famiglia e stili di vita. Un programma pensato per mettere in dialogo competenze diverse e costruire una cultura della salute sempre più vicina alle persone e ai territori. Ad aprire ufficialmente i lavori è stato un momento dedicato ai saluti istituzionali, occasione per presentare il valore di SaniDays come progetto di dialogo tra salute, territorio, istituzioni e cittadinanza. Sono intervenuti il Dott. Giovanni Migliano, Segretario della Commissione Albo Odontoiatri; Francesco Riva, Responsabile Nazionale del Dipartimento Sanità e Consigliere CNEL; Giorgio Casati, Direttore Generale di Farmacap; Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio Roma VIII; e Barbara Funari, Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale. Gli interventi introduttivi hanno accompagnato l’apertura della manifestazione, mettendo in evidenza l’importanza della prevenzione, della collaborazione tra enti pubblici, professionisti sanitari e realtà del territorio, e della costruzione di una cultura della salute sempre più accessibile, inclusiva e vicina alla vita quotidiana delle persone. SaniDays nasce infatti come piattaforma capace di connettere istituzioni, mondo sanitario, università, imprese, associazioni, divulgatori e cittadini, con l’obiettivo di trasformare la prevenzione in un’esperienza concreta, partecipata e comprensibile. Nel corso delle quattro giornate, Industrie Fluviali ospiterà un articolato calendario di appuntamenti dedicati alla salute in tutte le sue dimensioni: dagli screening alle consulenze, dai panel scientifici agli incontri divulgativi, fino alle attività esperienziali legate al benessere, al movimento e agli stili di vita. La nuova edizione arriva dopo i risultati della prima edizione 2025, che ha registrato oltre 200 eventi in 7 giorni, 25 mila partecipanti, più di 100 organizzazioni coinvolte, oltre 50 partner e più di 500 mila visualizzazioni. SaniDays 2026 si svolge dal 20 al 23 maggio 2026 presso Industrie Fluviali – Via del Porto Fluviale 35, Roma.

SaniDays è un evento ideato e organizzato da SCAI Comunicazione S.r.l. Società Benefit, medesimo team che ha ideato Rome Future Week.

SaniDays 2026 Dal 20 al 23 maggio 2026 Industrie Fluviali – Via del Porto Fluviale 35, Roma

Info e programma: sanidays.it