Temperature più miti, ma torna il gran caldo a metà settimana prossima

Le temperature sono più miti la cappa di aria bollente fortunatamente ha lasciato la penisola italiana, pertanto il clima più gradevole di durerà alcuni giorni, il caldo africano però è pronto a tornare protagonista e stavolta potrà essere anche fuori controllo, temperature ben sopra le medie di stagione torna il sol leone.

A darci un po’ di respiro in queste ultime 48 ore è stato, l’anticiclone Azzorre che dopo tanti bollenti giorni in balia di vere e propire ondate di aria calda ed afa, sempre proveniente dall’Africa, ci sta regalando alcuni giorni dal clima gradevole e soprattutto senza gli eccessi dei giorni scorsi.

Questo contesto climatico, classico delle nostre estati di una volta, ci accompagnerà anche con l’inizio della nuova settimana quando fino a Martedì 12 le temperature non subiranno particolari scossoni quindi clima discretamente mite e gradevole.

Il quadro climatico però sarà nuovamente destinato a cambiare tra le giornate di Mercoledì 13 e Giovedì 14 quando l’alta pressione delle Azzorre tornerà a fare un passo indietro verso il cuore dell’Atlantico per capirci meglio. Ed ecco che ad Ovest del Portogallo troveremo l’ennesimo vortice ciclonico pronto a sollecitare un richiamo di masse d’aria davvero roventi che dall’entroterra sahariano si spingeranno verso tutta l’area del Mediterraneo, Qui l’anticiclone africano troverà nuovamente il suo habitat preferito per manifestare tue le sue bollenti intenzioni.

Nonostante in un primo momento la parte più attiva dell’ondata di caldo colpirà la Spagna e molte aree della Francia, anche in Italia i termometri inizieranno un’evidente escalation verso l’alto con temperature che torneranno a salire sopra la media del periodo, in tutta la nazione.

In merito al caldo dunque, le cose poi potrebbero ulteriormente peggiore nei giorni successivi quando il cuore pulsante dell’alta pressione sub-sahariana si sposterà con più decisione verso l’Italia provocando un’ondata di caldo anche peggiore delle precedenti.

A cavallo del weekend e con l’inizio della successiva settimana il caldo potrà davvero essere fuori controllo con valori termici che potrebbero salire fino a toccare picchi eccezionali di 43/44°C su molte aree della Val Padana e su alcuni tratti interni del Centro, temperature da forno in strada.

Ma vista la distanza in sede previsionale, sarà opportuno attendere nuovi aggiornamenti per cercare di capire meglio l’evoluzione di questa preoccupante ed ennesima fiammata africana attesa sul nostro Paese.

I consigli sono sempre gli stessi soprattutto per le fasce deboli evitare le esposizioni solari nelle ore centrali e più calde refrigerarsi con acqua, succhi di frutta e magari qualche granita sempre a gusto frutta dissetante.