Tensioni al carcere. Del Monaco scrive anche al comandante generale dei carabinieri

Del Monaco continua a chiedere chiarimenti sulle tensioni al carcere di Santa Maria.

Oggetto: Chiarimenti su quanto accaduto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Egregio Signor Comandante Generale,

Le scrivo in merito a quanto accaduto ieri mattina all’ ingresso della casa circondariale di

Santa Maria Capua Vetere, allorché due pattuglie dei Carabinieri, dinanzi ai parenti dei

detenuti, in fila per i colloqui coi propri cari, hanno fermato gli agenti penitenziari per

una notifica in merito ad alcuni presunti pestaggi ai danni dei detenuti, verificatisi il 6

aprile scorso.

Io non discuto sulla notifica degli atti, perché è bene indagare e far luce su quanto si

presume sia accaduto tra le mura del carcere, ma sulle modalità dell’operazione, non

rispettosa della privacy e della dignità degli agenti.

Il tutto si sarebbe potuto risolvere all’interno della casa circondariale, con ordine e calma.

Risultato: i poliziotti, indignati per il trattamento ricevuto, si sono messi in protesta.

Signor Comandante Generale, alla luce di quanto detto, mi riservo di chiederLe delle

maggiori delucidazioni su quanto avvenuto al fine di accertare ogni dettaglio

dell’operazione e la veridicità o meno di quanto riferito dalla stampa, e denunciato da

alcuni esponenti sindacali della Polizia Penitenziaria sulla correttezza del modus

operandi.

Nell’ attesa di un Suo riscontro e ringraziando per l’attenzione, porgo cordiali saluti.