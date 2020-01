Tenta la fuga speronando la gazzella dei Carabinieri. Pregiudicato beccato con 2 chili di hashish

In Acerra, i Carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Caserta hanno tratto in arresto G.C., cl. 65, di San Felice a Cancello, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a P.U. L’uomo, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G e sprovvisto di patente di guida perché ritirata, intercettato dai militari dell’Arma in via Benevento, del Comune di Acerra, ha tentato la fuga tamponando il mezzo militare. Raggiunto, bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di 2,2 kg di hashish, sequestrati. L’autovettura, sprovvista di copertura assicurativa, è stata anch’essa sequestrata. L’arrestato, è stato associato al carcere di Napoli-Poggioreale