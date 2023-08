TENTANO DI RIMUOVERE IL GPS DA UN’AUTO RUBATA, LADRI BECCATI DALLA POLIZIA

Nella serata di mercoledì 9 agosto, a Marcianise, in provincia di Caserta, due ladri sono stati beccati mentre cercavano di rimuovere il dispositivo gps da una Jeep Renegade, con lo scopo di rendere vana la geolocalizzazione dell’automobile. A beccarli in flagranza di reato sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, che transitavano per la zona e, insospettiti dalla situazione, si sono avvicinati alla coppia di ladri, i quali sono subito scappati nelle campagne circostanti dopo essersi accorti dell’arrivo delle forze dell’ordine. Dopo l’inseguimento, uno dei due malviventi, che ha inizialmente cercato di aggredire i carabinieri, è stato catturato e identificato. Si tratta di un 58enne di Napoli, che ora dovrà rispondere di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Il suo complice è riuscito a scappare, ma le indagini sono ancora in corso per la sua identificazione. L’auto, rubata in via Acquaviva a Caserta, è stata poi restituita al proprietario