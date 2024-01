Top e Flop .Vlasic giocatore totale, Mazzocchi disastro infernale

Di Giuseppe Parente

Top

Traore’ (Milan) secondo goal in 2 partite, dopo quello al Cagliari in Coppa Italia oggi in Campionato contro l’Empoli. Un goal che giunge 3 minuti dopo l’imgresso in campo. Un bel tiro forte e preciso..

Vlasic (Torino) giocatore totale che attacca e difende con la stessa intensita’, quasi swmpre in pressione su Lobotka .il goal e’ molto bello, da fermo tira preciso e forte.

Vecino (Lazio) quarto successo stagionale che porta il suo nome e cognome.oltre al goal e’prezioso sia in fase difensiva che nella costruzione del gioco.

Flop

Mazzocchi (Napoli) fallaccio inutile e incomprensibile da rosso diretto che determina le dimensioni della sconfitta del Napoli.

Ruggeri (Atalanta) anello debole della difesa orobica.. Commette un imutile fallo da rigore su Karsdorp grazie al quale la Roma pareggia.

Kostic ( Juventus) giornata no per l’esterno bianconero, superato spesso e volentieri da Sambia.. E’ l’uomo in meno della squadra bianconera.