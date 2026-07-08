Casapulla, successo per il 1° Torneo di Calcio Tennis: trionfano Vincenzo e Antonio Arzillo

Si è conclusa lunedì, dopo una settimana di gare combattute e di grande partecipazione, la prima edizione del Torneo di Calcio Tennis, disputata in Piazza Falcone e Borsellino a Casapulla. La manifestazione ha richiamato numerosi atleti e un folto pubblico, trasformando il cuore della città in un punto di incontro all’insegna dello sport, dell’aggregazione e del sano divertimento.

Ad aggiudicarsi il titolo della prima edizione sono stati Vincenzo Arzillo e Antonio Arzillo, protagonisti di un percorso impeccabile che li ha condotti alla vittoria finale, conquistando il gradino più alto del podio.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori Raffaele Buonpane, Vincenzo Marino, Adolfo Barletta, Majra Zecca e Vincenzo Cioppa, che al termine della manifestazione hanno tracciato un bilancio estremamente positivo dell’iniziativa:

«Siamo molto soddisfatti del successo di questa prima edizione. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e ci hanno sostenuto. L’anno prossimo lavoreremo per organizzare un torneo ancora più bello.»

L’ottima riuscita dell’evento, caratterizzata da un clima di entusiasmo, fair play e partecipazione, rappresenta un importante punto di partenza per una manifestazione che ambisce a consolidarsi come appuntamento fisso dell’estate casapullese, contribuendo a valorizzare gli spazi pubblici e a promuovere occasioni di socialità attraverso lo sport.