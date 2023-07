Tragedia lungo le strade ad Alife

ALIFE – E’ accaduto ad Alife lungo una delle strade, per la precisione via Alife Vecchia.

Questo un breve resoconto dei fatti : una vera e propria tragedia avvenuta lungo la via Vecchia per Alife: un 65enne, per la precisione un uomo ossia, Giancarlo Navarro si è schiantato con la sua auto e ha perso la vita per cause ancora da chiarire, pare sia andato a finire contro un muro.

L’uomo, originario di San Potito Sannitico, era residente proprio, ad Alife.

Inutile l’intervento dei soccorsi: quando l’ambulanza è giunta sul posto il 65enne era già morto